Næste år udkommer den længeventede sidste sæson af Game of Thrones, men det er nok ikke det sidste, vi kommer til at se til det populære univers.

HBO brygger nemlig på en ny Game of Thrones-serie, der skal forestille sig at foregå før den nuværende.

Det skriver The Verge.

HBO har angiveligt bestilt et såkaldt pilotafsnit (første afsnit, red.) af en serie, der foregår flere tusinder år før det Game of Thrones vi kender med Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Jon Snow og resten af de spændende karakterer.

Ifølge The Verge lyder en beskrivelse af serien således:

'En ting er sikkert: Fra de frygtelige hemmeligheder om Westeros' historie, til den sande oprindelse af White Walkers.. det er ikke historien, vi tror, vi kender til,' fremgår det af HBO's lille teaser.

Der har generelt været megen snak om, at HBO vil koge mere suppe på den enormt populære serie. Tidligere har The Verge skrevet, at man har fem forskellige spinoff-serier i tankerne, hvor denne altså blot er én af dem.