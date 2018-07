I ny film fortæller Scotty Bowers om sit liv som 'Hollywoods super-alfons'. I dag er han en ældre herre på 95 år. Men som energisk ung eks-marinesoladt var Scotty Bowers filmstjernernes stjerne. Det var nemlig Scotty, der skaffede dem al slags sex.

Cary Grant, Katherine Hepburn, Spencer Tracy og Frank Sinatra. Det er bare nogle få navne på Scotty Bowers omfattende kundeliste fra Hollywoods gyldne år.

Og i den helt nye dokumentarfilm 'Scotty', der endnu ikke har fået dansk premieredato, fortæller Scotty Bowers om sit omtumlede liv på Hollywoods skyggeside. I 1950'ne var det i USA stadig forbudt at dyrke homoseksuel sex. Samtidig blev Hollywoods største stjerner tilbedt for deres stuerene familie-image.

Derfor skjulte filmbyens bi- og homoseksuelle superstjerner deres sande følelser. Og det var også derfor, at én af 50'ernes største kvindelige stjerne Katherine Hepburn valgte komme til Scotty Bowers med denne diskrete forespørgsel:

»Hej Scotty, jeg har hørt om din service. Og derfor vil jeg høre, om du kan sætte mig i forbindelse med en ung, mørkhåret kvinde, én der ikke bruger for meget makeup.«

I filmen fortæller Scotty Bowers, at han frem til Katherine Hepburns død i 2003 stiftede kontakt til over 150 forskellige elskerinder, som regel kun for en enkelt nat. Og Katherine Hepburn var kun én ud af flere hundrede kendiskunder.

Fakta Fulde navn: George (Scotty) Albert Bowers Født: Ottawa, Illinois, 1. juli 1923 Job: Marinesoldat, forfatter, alfons og prostitueret Forhold (angiveligt): Spencer Tracy, Milton Berle, J. Edgar Hover, Cary Grant m.fl. Privat: Har siden 1984 været gift med kvinden Lois Bowers Aktuel: Med dokumentarfilmen 'Scotty'

Den respekterede amerikanske showbiz-journalist Liz Smith, der også var livslang ven med Katherine Hepburn, bekræftede før sin død i november sidste år, at Hupburn ganske rigtigt var homoseksuel.

Ligesom New York Times filmanmelder Janet Maslin og adskillige andre med kendskab til Hollywood-alfonsen, fatslog Liz Smith også, at hun aldrig havde haft årsag til at tvivle på Scotty Bowers, som hun kaldte en 'fordomsfri perle'.

Og derfor var instruktøren Matt Tyrnauer heller ikke tvivl, da han gik igang med dokumanterfilmen 'Scotty', der får amerikansk biografpremiere i slutningen af denne måned.

»Scotty fortæller sine historier med troværdighed og respekt. Og der var så mange detaljer, at vi faktisk undlod fantastiske fortællinger om komponisten Cole Porter og Frank Sinatra og hans daværende kone, Ava Gardner.«

Sådan siger Matt Tyrnauer i et nyt interview med bladet Hollywood Reporter. Og dermed afslører han, at Bowers kundekreds også talte heterseksuelle stjernenavne.

I 1946 var Scotty Bowers netop vendt hjem fra Anden Verdenskrig. Han arbejdede som tankpasser på Hollywood Boulevard. Her startede han også som mandlig prostitueret for en mindre kendt filmstjerne, der blot var stoppet for at fylde tanken op.

Snart spredte Bowers rygte sig i filmbyens indercirkel. Fra 1946 og helyt frem til starten af 1980'erne, anslår Bowers selv, at han skaffede sex til over 1.000 diskrete kunder. Og i filmen siger han bl.a.

»Jeg har delt seng med FBI-chef J. Edgar Hover. Jeg har skaffet vild sex til Hertugen og Hertuginden af Windsor. Og har jeg så fortalt den om Cole Porter (jazz-komponist, red.) og de 100 nøgne mænd.«