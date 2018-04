Michala forklarer om hendes forhold til den kommende mand, Anders. Det har gået hæsblæsende hurtigt med deres forhold, men det var virkelig kærlighed ved første blik. Og selvom forholdet ikke kun har budt på opture, så er Michala sikker på, at Anders er mandens i hendes liv. Se med i Say Yes To The Dress: Danmark mandag 21:00 på Kanal 4 & Dplay.dk

