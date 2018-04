Torsdag er der premiere på tredje sæson af TV3-programmet 'Forsidefruer', og her fortæller Gunnvør Virgarsdóttir, hvordan hun i en ganske ung alder mistede sin mor på tragisk vis.

»Hun døde fra den ene dag til den anden, fordi hun blev ramt af en bil. Jeg er den yngste i en flok på fem, så min far stod tilbage med fem børn, og det har selvfølgelig været fuldstændig ganske forfærdeligt. Det var bare tragisk og intet andet. Det var en kæmpemæssig sorg, og det var hendes fødselsdag, hun døde på, for at det ikke skal være løgn,« siger Gunnvør Virgarsdóttir i premiereafsnittet, der bliver sendt torsdag på TV3.

Her taler Gunnvør med en psykolog og forfatter og fortæller, hvordan tabet af moderen sendte hendes familie ud i en dyb krise.

»Det splittede min familie fuldstændig i atomer, så jeg tror, det har været nogle rigtigt hårde år, som jeg altid har været glad for, jeg ikke kunne huske. Jeg kan ikke huske den dag, politiet ringede på,« forklarer Gunnvør Virgarsdóttir i programmet.

Den tidligere model Gunnvør Virgarsdóttir har medvirket i Forsidefruer siden første sæson af programmet og er derudover kendt som Oliver Bjerrehuus' on-and-off kæreste gennem ti år. I programmet er forsidefruen da heller ikke bleg for at indrømme, at tabet af moderen kan have påvirket hendes valg af mænd sidenhen.

»Det, at jeg er vokset op uden en mor, det er selvfølgelig anormalt, det er ikke en normal barndom, hvad det så end er, og det kan sagtens være, at det har noget at gøre med, at jeg ikke har søgt noget normalt i mine partnere siden i livet,« fortæller Gunnvør Virgarsdóttir.

Hun kan ikke selv huske episoden, men alligevel påvirker det i dag forholdet til hendes egen datter.

»Da min datter var præcis 3,5 år tænkte jeg, hvis jeg forsvinder nu, og jeg har været sammen med dig hver eneste dag i dit liv, så hvis jeg forsvinder, vil du ikke kunne huske mig. Der er ingen tvivl om, at der ligger et traume, og jeg kan regne ud, at min familie har været i sorg, men det er ikke noget, jeg kan huske,« lyder det fra Gunnvør Virgarsdóttir i programmet.

Udover Gunnvør medvirker også Janni Ree, Amalie Szigethy, Sarah Louise Christiansen, Tina Lund og Jackie Navarro i den nye sæson.

Første afsnit af Forsidefruer sæson 3 har premiere på TV3 torsdag klokken 20 og kan også ses på Viaplay.