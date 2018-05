Ifølge forsidefruen kan det ikke undgås, at der er konflikter i programmet mellem de seks kvinder.

Da Gunnvør i sin tid blev tilbudt at deltage i ‘Forsidefruer’, gjorde hun sig en hel del overvejelser om, hvorvidt hun skulle takke ja.

En af overvejelserne faldt særligt på programmets genre. Gunnvør frygtede nemlig, at det ville være for meget drama-tv, hvilket hun bestemt ikke ville bryde sig om. Alligevel valgte hun dog at takke ja til at medvirke, da hun mente, der var mange ting, der talte for.

Netop nu kører tredje sæson af programmet, og der må siges at have været en del kontroverser mellem nogle af kvinderne. Derfor kunne man måske tro, at Gunnvør var træt af at medvirke, men hun ser dog lidt anderledes på situationen:

»Jeg synes stadigvæk ikke, at drama er fedt. Jeg vil ikke bruge tid på ting, der er ligegyldige. Og der er ligegyldigt drama, og så er der ting, der er vigtige. Jeg forstår også præmissen for programmet, men for mig er konflikter heller ikke drama. Der er stor forskel der,« forklarer Gunnvør og uddyber:

»For eksempel havde Sarah Louise og jeg en stor konflikt i anden sæson, som blev omtalt som drama, men det er det ikke for mig, at man siger fra. Det er jo en del af livet. Jeg sagde, hun gik over nogle grænser, hun blev sur, vi blev uvenner. For mig er det ikke drama. Det er drama, når der bliver sladret eller løjet.«

»Når det er sagt, så har jeg ikke lyst til at deltage i scener, hvor vi sidder og bitcher over hinanden. Det ikke er fedt, synes jeg. Det skal ikke være sådan, så nogen får ondt i maven over noget. Men konflikter og almindelige diskussioner – ja, det er der i programmet, og det er der også i denne sæson,« afslutter hun.

Se næste afsnit af ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

