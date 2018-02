I aften toner hun frem på skærmen i bedste sendetid, men i de efterfølgende programmer vil faste seere bemærke, at hun ikke har sit vante sæde og i stedet er erstattet af en afløser.

36-årige Cecilie Lassen, der er nybagt mor, er en af de fire tv-dommere på programmet ‘Danmark har talent,’ der bliver sendt lørdag klokken 20 på TV2. Optagelserne til de indledende programmer, hvor seerne er vidne til dusinvis af underholdende auditions, fandt sted i august, hvor den tidligere balletdanser var gravid i ottende måned.

Men graviditeten tog en særdeles hårdhændet afslutning for Cecilie Lassen, der måtte trække sig midlertidigt fra underholdningsprogrammet på grund af akut bækkenløsning natten mellem to optagedage.

»Jeg fik det allerede på settet, men jeg er balletdanser, så jeg bed tænderne sammen, mens jeg arbejdede. I løbet af natten knager og brager det så højt i mit kønsben, at min mand vågner af lydene,« siger hun til tv2.dk.

Den voldsomme reaktion i Cecilie Lassens krop betyder, at hun den 24. februar og den 3. marts ikke som sædvanlig sidder blandt sine meddommere. I stedet er skuespiller og model Sus Wilkins gæstedommer under audition-runderne.

Cecilie Lassen, der er gift med forsanger i musikgrupperne Turboweekend og Mantua, Silas Bjerregaard, fik sønnen Alvin den 26. september, der kom til verden efter en fødsel, der strakte sig over to døgn og blev afsluttet med et kejsersnit. Den barske fødsel til trods har sønnen det godt - han følger alle de rigtige kurver og er sund og rask.

Cecilie Lassen vender tilbage til dommersædet, når 'Danmark har talent' går live den 10. marts.