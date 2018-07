'Familien fra Bryggen'-stjernen har netop været gennem en operation i ansigtet.

Linse har tidligere fortalt, at hun cirka har brugt 650.000 kroner på plastikkirurgi og botox gennem tiden. På bryster, på læber og på ansigt. Hos datteren Geggo står det dog lidt anderledes til, da hun langtfra har været under kniven i samme omfang som sin mor. Dog har hun fået lavet sine bryster større og også fået noget i læberne.

Geggo kan dog nu afsløre, at hun netop har gennemgået endnu en operation:

– Jeg går og ser lidt fjollet ud for tiden. Det gør jeg, fordi jeg endelig har taget beslutningen om at få opereret mine tunge øjenlåg. Jeg glæder mig sådan til at se resultatet og til ikke længere at behøve løfte mine bryn til klovne-højde for at se nogenlunde frisk ud på et billede, skriver Geggo på sin Instagram-profil.

– Jeg skal nok holde jer opdaterede med før- og efterbilleder og info om hele forløbet. Lige nu ligner jeg noget, der er løgn. Det bliver mahogni med tiden, fortsætter hun.

Se Geggos opdatering samt hendes omtalte “rockstar-billede” på hendes instagram.

