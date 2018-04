Der er ingen grund til at være kede af, at der kun kommer to afsnit i denne omgang af den populære TV3-serie.

Torsdag aften bød på et glædeligt gensyn med ‘Familien fra Bryggen’, der på grund af en velfortjent pause fra optagelserne ellers først skulle have været tilbage på skærmen til efteråret. TV3 og den populære familie ville dog ikke snyde seerne for at følge med i Linses spanske eventyr, og derfor valgte man at afbryde pausen for en stund.

Også i næste uge kommer seerne igen til at følge med i eventyret, men herefter må man altså vente til efteråret for at se mere til den populære familie på TV3. Den 26. april klokken 20:00 vender ‘Forsidefruer’ nemlig tilbage med en tredje sæson og afløser dermed ‘Familien fra Bryggen’ i denne omgang.

Der er dog ingen grund til at være ked af, at der kun kommer to afsnit med den folkekære familie. Det har programredaktør Mikal Kjær-Hansen fortalt til Realityportalen.dk.

»Det her er ren bonus for seerne, indtil der kommer en ny, stærk sæson til efteråret, som det hele tiden har været planen. Men når der sker noget så stort i deres liv, så skal vi selvfølgelig være med, mens det sker. Og det er vi glade for, at familien også mener« sagde han op til premieren.

Geggo: I skal ikke snydes

Nu fortæller Geggo også mere om, hvorfor denne omgang af ‘Familien fra Bryggen’ er så kort, og hvorfor seerne ikke bør være kede af det. Det gør hun i sin story på Instagram.

»I virkeligheden var det jo slet ikke meningen, at der skulle komme ‘Familien fra Bryggen’ nu, fordi vi holder pause. Men vi synes ikke, at skulle snydes for min mors eventyr blandt andet« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved også, at jer inkarnerede Bryggen-fans virkelig har savnet ‘Familien fra Bryggen’, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så det var også for jeres skyld, så I kunne få lov til at følge lidt med. Man kan sige, at vi jo først skulle være kommet tilbage til efteråret, så det er vel bedre end ingenting i virkeligheden.«

“Jeg har savnet det”

Hvis man frygtede, at familiens pause fra optagelserne var første skridt i retningen mod et permanent afslutning af ‘Familien fra Bryggen’, så kan man godt tro om igen.

»Det har været enormt dejligt at have en pause fra optagelserne, det har det. Men jeg har altså også savnet at være i gang igen. Det er underligt, hvordan det kan blive en del af vores liv, men jeg elsker det. Jeg elsker at lave fjernsyn, og jeg fortsætter længe endnu« slår hun fast.

Du kan se det andet og sidste afsnit af denne omgang af ‘Familien fra Bryggen’ på torsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

