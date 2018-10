Bubber, som vandt 5. gear 2017, er manden man gerne vil slå. Måden man gør dette på er bl.a. ved at tage hans opmærksomhed, og dette gøres via hans nydelige datter, der i år skal forsøge at forsvare titlen med sin far. Claus Elming tager alle kneb i brug for at få Bubber ned med nakken. Se 5. Gear onsdag kl. 21:00 på Kanal 5 eller stream nu på Dplay.dk