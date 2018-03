Anmeldelse: ’The Strangers: Prey at Night' - 3 ud af 6 stjerner

’The Strangers’ med Liv Tyler overraskede positivt i 2008, og nu er ’Man in the Mask’, ’Dollface’ og ’PinUp Girl’ tilbage for at terrorisere en ny familie.

Christina Hendricks (kendt fra tv-serien ’Mad Men’) og Bailee Madison spiller mor og datter. Foto: Angel Films Christina Hendricks (kendt fra tv-serien ’Mad Men’) og Bailee Madison spiller mor og datter. Foto: Angel Films

Denne gang møder vi parret Cindy (Christina Hendricks fra ’Mad Men’) og Mike (Martin Henderson fra ’Greys hvide verden’), da de pakker bilen for at køre ’problembarnet’, teenagedatteren Kinsey, på tvungen kostskole, og med på turen – der indebærer overnatning hos onkel og tante – er også den lidt ældre bror Luke.

Psykopatiske unge (millennials) terroriserer igen i et ødet sommerhusområde. Foto: Angel Films Psykopatiske unge (millennials) terroriserer igen i et ødet sommerhusområde. Foto: Angel Films

Et voldeligt helvede

De ankommer til Gatlin Lake – en ødet feriepark med husvogne uden for sæson – som onklen bestyrer. Pludselig banker det på døren, og en ung kvinde spørger ’Er Tamara hjemme?’ – og et voldeligt helvede bryder løs.

Der er masser af chok og uhygge i efterfølgeren til 'The Strangers' fra 2008. Foto: Angel Films Der er masser af chok og uhygge i efterfølgeren til 'The Strangers' fra 2008. Foto: Angel Films

Banker af tåge, mørke og godt med uhygge og chok, tilsat en masse 80er hit (tv-serien ’Stranger Things’ har sat sine spor), samt en teenage-skuespiller (Bailee Madison) der kan græde, dirre og skrige konstant, og du har efterfølgeren.

Dog knap så overraskende og uhyggelig som den 10 år gamle original.

3 ud af 6 stjerner.

'’The Strangers: Prey at Night’, USA, 2018.

Premiere over hele landet.

Se trailer: