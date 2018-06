Fans er bekymrende over den amerikanske stjerneskuespiller Johnny Deep, efter et foto af ham er delt på de sociale medier.

På billedet, som er delt på Instagram, står den 54-årige skuespiller, der også er musiker med eget rockband, sammen med en kvinde, der ifølge flere internationale medier er en fan.

Billedet er ifølge kendismediet Page Six taget i Sankt Peterborg i Rusland, hvor Deep har været på turne med sit band, The Hollywood Vampires.



Det omdiskuterede foto på Instagram har høstet mange likes, men også stribevis af kommentarer, hvor fans giver udtryk for undren og bekymring, skriver Daily Mail.

På billedet ser skuespilleren tynd, bleg og grå ud, mener flere af de bekymrede fans.

'Han ser overhovedet ikke godt ud,' lyder en af kommentarerne.

'Dette er ikke manden, som People (amerikansk magasin, red.) kårede som verdens mest sexede mand', lyder en anden kommentar på Twitter ifølge Hollywood Life.

Selv har hovedpersonen så vidt vides endnu ikke kommenteret på det omdiskuterede billede.