Fredag sluttede X Factor endegyldigt på DR, men står det til dommer Sanne Salomonsen, så er hun langt fra færdig med at lave tv.

Da gruppen Place on Earth fredag aften var blevet kåret som vindere af 11. sæson af underholdningsprogrammet, bebudede hele Danmarks rock mama nemlig, at hun dels er åben over for et eventuelt tilbud om endnu en dommertjans, når TV 2 overtager det populære underholdningskoncept. Og så vil hun i det hele taget gerne fortsætte på skærmen.

»Der er nogle bolde i luften, og hvis jeg fik tilbuddet, ville jeg overveje det, for jeg vil gerne lave tv. Det var derfor, jeg sagde ja til at lave X Factor i første omgang,« sagde Sanne Salomonsen fredag aften til BT.

Sanne Salomonsen. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Mandag oplyser TV 2 til BT, at man ikke har nogen kommentarer til X Factor, før man selv er klar til at melde noget ud, og det står således ikke klart, hvorvidt kanalen ønsker den garvede sangerinde som dommer i en kommende sæson.

Spørger man den erfarne caster Elisa Lykke, er der dog ingen tvivl om, at TV 2 bør sikre sig Sanne Salomonsen.

»Sanne har været med til at skabe det mest homogene dommerpanel, for der skal satme nogle nosser på størrelse med grapefrugter til at sidde mellem Remee og Blackman, og det har hun gjort aldeles fremragende,« siger Elisa Lykke til BT.

Sanne Salomonsen i 'Montmartre'. Maj 1987. Foto: Torben Christensen (arkiv).

Hun har mange års erfaring med at caste kendte mennesker til diverse tv-formater, og hun er ikke bleg for at rose Sanne Salomonsens evner på skærmen.

»Jeg synes, hun har været ekstremt givende og meget lidt nærig med sig selv, og det synes jeg er en vigtig 'x factor' at have, hvis man skal være dommer i det program. Hun er en voksen kvinde, der er kommet ind med en anden modig og funky tilgang, og uanset om man kan lide hende eller ej, kan man ikke lade være med at holde af hende,« siger Elisa Lykke.

Foto: Martin Sylvest

Sanne Salomonsen har til DR sagt, at hendes store drøm er at bestyre et talkshow om musik, og ifølge Elisa Lykke, er det et meget sandsynligt scenarie.

»Det ville være oplagt, og det er jeg næsten overbevist om, at hun får. Det kunne både være på DR og TV 2, og jeg kunne forestille mig TV 2 Charlie ville elske det, men hun ville nok føle sig bedre tilpas på en større kanal,« siger casteren og tilføjer, at Sanne med sin erfaring sandsynligvis ville kunne få musikere til at fortælle interessante historier om sig selv.

Sanne Salomonsens styrke på tv-skærmen er nemlig i høj grad, at hun er i øjenhøjde med seerne, en man har lyst til at være i rum med – og så er hun oprigtigt nysgerrig på mennesker.

Sanne Salomonsen. Foto: Thomas Lekfeldt (arkiv).

»Hun kunne også være vært på dokumentar-programmer, hvor hun går til mennesker, for hun er oprigtigt nysgerrig og interesseret, og det er nøgleord i tv-branchen. Hun har en oprigtig interesse i dem, hun omgiver sig med, og derfor var hun også oplagt i X Factor,« siger Elisa Lykke.

Casteren mener dog ikke, vi kommer til at se Sanne Salomonsen medvirke et andet stort underholdningskoncept som eksempelvis 'Vild med Dans'.

»Det ville være spild af hendes talent, jeg har stor respekt for vild med dans, men det ville være for kommercielt. Hun ville ikke kunne bruge sig selv nok,« forklarer Elisa Lykke, som mener, at sangerinden især vil være egnet til programmer, der tager udgangspunkt i musikken.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Sanne Salomonsen, men hendes manager Salli Mortensen oplyser, at sangerinden i øjeblikket holder fri.