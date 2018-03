DR's børne-tv-kanal Ramasjang er løbet ind i lidt af en shitstorm fra forældre, der mener, at programmet med figuren Onkel Reje opfordrer børn til at opføre sig dårligt. En kendt børneforsker maner til besindighed.

'Hold op hvor burde i skamme jer!!'

Sådan indleder Sandi Larsen et opslag på DR Ramasjangs Facebookside. I opslaget fortsætter Sandi Larsen med at skælde ud på børnekanalen for at give sendetid til Onkel Reje, som hun mener har en dårlig indflydelse på hendes to drenge.

Blandt andet skal hun, hver gang det er tid til aftensmad, tage en stor kamp om, hvorvidt hendes drenge skal spise deres grøntsager. Hun mener, det skyldes Onkel Rejes sang, der handler om, at han hellere vil spise slik end broccoli. Desuden er hun også vred over, at Onkel Reje-figuren ikke ønsker at gå i bad, som hun mener er en opfordring til dårlig hygiejne.

Til BT fortæller Sandi Larsen:

»Hovedrollen, er en ældre og sjusket mand, som i programmet har et meget grimt sprog, som jeg ikke mener, hører hjemme på en børnekanal.«

Opslaget på Ramasjangs Facebook-side har fået andre forældre til at stemme i med kritik af programmet.

Men en ekspert på området er ikke nødvendigvis enig i kritikken mod Ramasjang for at være dårlig opdragelse:

»Man skal huske, at dansk børne-tv i årtier har været i verdensklasse. Men det har aldrig været artigt. Og det er måske lige netop verdensklasse, fordi det ikke er artigt. I mange andre lande er børne-tv noget opdragende og kedeligt. Men ikke herhjemme,« siger Erik Sigsgaard, der er lektor, børneforsker og forfatter til adskillige bøger om netop børneopdragelse.

»Der er et stort arbejdspres på en børnefamilie med mor, far og to børn. Børn skal allerede hjemmefra i mange timer dagligt, inden de er fyldt et år. Og det betyder, at der er mange børn, der også bliver opdraget af mange andre end deres forældre. Ikke kun af andre voksne, men også af tv. Og så er det dejligt for børn, at de kan se voksne - som det er tilfældet med Onkel Reje på Ramasjang - være frække og ikke opdragende. Og børn bliver ikke frække eller en skurk af at se skurke på tv,« siger Erik Sigsgaard.

Han mener ligefrem, at en omgang tv - når nu det skal være en del af børnenes hverdag - som Ramasjang kan være godt for børnene:

»Jo mere børns liv lægges i skemaer, rammer, læringsplaner og så videre, jo mere bliver der behov for Ramasjang og Onkel Reje. Samtidig skulle forældrene tænke mere over at skrue ned for deres egen opdragelse af deres børn, når de endelig har tid til dem. Involvér dem i stedet i det, I går og laver - også selvom det er nemmest at lade dem sidde foran tv'et efter en lang dag,« siger Erik Sigsgaard, der ikke håber, at den nuværende shitstorm mod Ramasjang og Onkel Reje får konsekvenser på den længere bane.

»Der er selvfølgelig altid ting, der kan gøres bedre, og det er godt, der er forældre, som tager en debat om de programmer, deres børn ser. Men det ville være trist, hvis sådan en kampagne - hvis man kan kalde den det - ville ende med at stække Ramasjang. Specielt nu hvor der er meldt store besparelser i DR ud.«