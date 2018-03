Netflix tester i øjeblikket en feature, som er målrettet streamingtjenestens mindste brugere. Men den får mildest talt en ublid medfart. Både af bekymrede forældre og en børneorganisation, som direkte mener, at den nye feature 'underminerer' forældrenes grænser og hjernevasker børnene, så de bliver afhængige af at se tv.

Den nye feature går i al sin enkelthed ud på, at børnene ved at se afsnit af serierne 'Hænderne Fulde', 'Troldejægerne' og 'Lemony Snicket' låser op for nogle 'patches' eller samlebilleder, som man kun kan få fingrene i på denne måde, skriver The Sun.

Det gør billederne attraktive i børnenes øjne - og det er dybt problematisk, mener den amerikanske børneorganisation 'Campaign for a Commercial-Free Childhood' (Kampagne for reklamefri barndom, red.). For dermed er Netflix med til at give børnene usunde tv-vaner.

wait wtf are netflix patches pic.twitter.com/Z9NUxu0He3 — pebbles (@camiIlaludd) 8. marts 2018

»Det er designet til at gøre børn til lobbyister, som skal underminere de grænser, forældrene sætter,« siger organisationens direktør Josh Golin til Gizmodo.

»Børn elsker at samle på ting. Så det vil sandsynligvis være en utrolig effektiv metode til at få børnene til at se mere og mere Netflix,« fortsætter han.

Også flere forældre er utilfredse med Netflix' nye påfund.

'Som om det ikke var svært nok i forvejen at få min søn til at holde op med at se Netflix. Nu skal jeg også forholde mig til, at han vil streame i timevis bare for at sikre sig en åndssvag patch. Ikke godt. Jeg ved, det bare er min holdning, men jeg kan ikke lide det, skriver en bruger på Twitter.

.@netflix has patches /badges now? What’s the deal with this?? As if getting my son to stop watching Netflix wasn’t hard enough. Now I have to deal with him wanting to binge endless hours of shows just to earn a silly patch? Not good. My opinion I know, but still I don’t like it! — Ed Munoz (@LivingDadly) 24. februar 2018

'Ved nærmere eftertanke bliver det tydeligt, at Netflix' patches-program til børn er farligt på mange forskellige niveauer,' skriver en anden.

After thinking about the @netflix “patches” program for children some more, it is apparent how many levels this is dangerous on. #netflix — Kyle Anderson (@kalestew) 13. marts 2018

Netflix har bekræftet, at de tester den nye feature i øjeblikket. Dog er det ikke alle brugerne, som præsenteres for den.

»Vi tester den nye feature på udvalgte børneserier, hvor der introduceres samlerobjekter for at skabe en mere interaktiv oplevelse og et sjovt element, som giver børnene noget at tale om og dele med udgangspunkt i de serier, de elsker,« siger en Netflix-talsmand til Variety.

Han understreger, at det endnu ikke er besluttet, om Netflix vil gøre den nye feature permanent. Det er endnu uvist, om danske børn bliver præsenteret for featuren med samlebillederne, når de ser Netflix.