Tv-vært Sofie Linde meddelte mandag, at hun stopper som vært på DR, og det er noget, der i den grad ærgrer hendes nu tidligere chef på DR.

»Der er ingen tvivl om, at Sofie er en fantastisk vært, og jeg så rigtig gerne, at hun var på DR, men sådan er det ikke lige nu. Jeg ønsker hende selvfølgelig al mulig held og lykke fremover, og hun har gjort det fuldstændig fantastisk i 10 år på DR,« siger underholdningschef på DR, Jan Lagermand Lundme.

Sofie Linde skrev mandag i et opslag på Instagram, at det har været en svær beslutning at stoppe på DR, men at hun nu vil prøve sig selv af som freelancer.

'Jeg har taget en svær beslutning. Tiden er inde for mig til at tage springet ud i det store freelance-bassin. Efter ti fantastiske år på DR var det tid til at prøve noget nyt,' lød det blandt andet fra tv-værten.

Mandag blev det samtidig offentliggjort, at hun fra 2019 igen skal være X Factor-vært, når TV 2 overtager det populære format.

Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1) den 7. Maj, 2018 kl. 4.25 PDT

Jan Lagermand Lundme forstår, hvis Sofie Linde vil prøve noget andet, men han gør det samtidig klart, at døren står på vid gab, hvis den populære tv-vært skulle have lyst til at vende tilbage til DR.

»Vi lever i en fri verden, og hvis man har lyst til at prøve nye udfordringer, skal man naturligvis gøre det. Det er meget naturligt, og det er ikke første gang i verdenshistorien, og nogen gange er vi så heldige, at de kommer tilbage. Sofie er i hvert fald meget velkommen,« siger underholdningschefen.

Har I nogle i tankerne, der kan erstatte Sofie Linde som DR's markante værtsprofil?

»Det kan du tro, vi har, men jeg vil ikke fortælle dig, hvem det er. Selvfølgelig kigger vi på, hvad vi gør nu, for et underholdningsprogram uden en tv-vært ville være skørt, så vi skal se, hvad vi gør,« siger underholdningschefen.