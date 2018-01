En amerikansk mødregruppen har bandlyst den bedrageri-tiltalte unge mor.

‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen, 22, blev i sidste uge mor for anden gang, da datteren Hope kom til verden. Den unge mor har levet i USA i næsten halvandet år, og en stor del af den tid er blevet tilbragt som hjemløs på gaden, men da hun sammen med datteren og sin forlovede, Jeremy, for nylig forlod hospitalet, kunne de tage hjem til en lejlighed.

LÆS OGSÅ: Geggo og Cengiz bekræfter: Derfor holder ‘Familien fra Bryggen’ pause

Det fortalte Nadia Shila selv i et blogindlæg, hvor hun afslørede, at hun takket være hjælp fra en amerikansk organisation har fået tag over hovedet. I samme forbindelse skrev hun, at parret ikke havde så mange penge og derfor var på jagt efter hjælp til gratis inventar til lejligheden.

Realityportalen.dk kan nu afsløre, at den jagt på møbler og andre gratis ting for nylig fik hende smidt ud af en stor Facebook-mødregruppe i San Francisco, da gruppen frygtede, at hun ville snyde dem, da de fandt ud af, at politiet i Danmark gerne vil tale med hende i forbindelse med en lang række anklager om svindel og dokumentfalsk, som hun er tiltalt for herhjemme.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila tvunget til kejsersnit efter maratonfødsel

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Fortsætter Nadia Shila i ‘De unge mødre’?

Tilbød dyre ting

Nadia Shila meldte sig ind i gruppen i december, og i starten af januar – godt to uger før fødslen af datteren Hope – lagde den unge mor et opslag op i gruppen, hvor hun spurgte efter hjælp til at få fat i gratis møbler.

Det fortæller Kelli Marks, en af medlemmerne i den store mødregruppe med lige i underkanten af 9000 medlemmer. Og folk stod hurtigt i kø til at hjælpe.

– Der var omkring 20+ mødre, der tilbød ting – dyre ting – sammen med økonomisk hjælp, fortæller hun til Realityportalen.dk, der også har set det omtalte opslag og er bekendt med gruppens navn.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila vil bryde den sociale arv: Min datter skal ikke være som mig

Nadia Shila fik dog aldrig hjælpen. Via hendes navn fandt Kelli Marks frem til en række artikler om svindlen, som hun i Danmark er tiltalt for.

– Jeg lavede en kommentar med et link til artiklen og spurgte, om hun havde fået styr på den situation. Herefter forsvandt opslaget, og så kunne jeg pludselig ikke længere få adgang til hendes Facebook-profil, siger Kelli, der tror, hun blev blokeret af den unge mor.

Med sikkerhed ved hun dog, at gruppens administrator herefter tog affære.

– Jeg kan bekræfte, at hun blev smidt ud af en administrator og derefter bannet, så hun ikke længere kan se vores gruppe. Moderatoren tager også individuelt fat i de forældre, der tilbød deres hjælp, så de kan blive sat ind i situationen, fortsætter Kelli.

LÆS OGSÅ: CHOK: ‘Forsidefruer’-stjerne er blevet skilt

En skam

Kelli ved ikke med sikkerhed, om Nadia Shila forsøgte at snyde gruppens medlemmer. Den unge mor fortalte den samme historie, som hun både har fortalt i ‘De unge mødre’ og DR3-programmet ‘Hjemløs på Instagram’; at hun var i USA på flugt fra sin voldelige ekskæreste og var blevet snydt af det danske system, der ved en fejl tog hendes søn fra hende.

– Jeg ved ikke, om hun ville snyde. Det er muligt, at hun er gravid, men jeg har svært ved at tro på, at hun kan få en lejlighed fra de sociale myndigheder, hvis hun opholder sig her som flygtning, siger Kelli.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila afslører: Dét er der sket med min mor

Hun ærgrer sig over, at man følte sig nødsaget til at bandlyse Nadia Shila, men hun slår fast, at så snart hun har fået styr på sagen i Danmark – og taget sin eventuelle straf – så er hun velkommen til at søge hjælp og råd som alle andre.

– Det er en skam (at de måtte smide hende ud, red.), for som mødregruppe finder vi stor stolthed i at hjælpe mødre og fædre, der har brug for hjælp, fortsætter Kelli

– Det er en skam, at hun ikke tager ansvar for sine kriminelle handlinger og tager sin straf. Så er tavlen vasket ren, og hun kan starte på en frisk.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila sviner Geggo: Det er kvalmende!

Nadia Shila: Det er noget forbandet svineri

Realityportalen.dk har været i kontakt med Nadia Shila, der bekræfter sagen. Selv forstår hun dog ikke, hvorfor hun endte med at blive smidt ud.

– Jeg lavede et opslag, som pludselig blev slettet, og jeg blev så slettet fra gruppen – af årsager jeg ikke ved, siger den unge mor og slår fast, at hun ikke ville svindle i gruppen.

– Jeg spurgte, om der var nogen, der kendte til nogle organisationer her i San Francisco, hvor de hjalp med møbler. Og der begyndte folk selv at tilbyde mig møbler, indtil en eller anden spade fik smidt mig ud, siger den unge mor.

Som realitydeltageren også har fortalt om på skærmen, så er der en række personer hjemme i Danmark, der via de sociale medier følger med i hendes liv og ifølge hende forsøger at gøre livet surt for den unge mor. Og Nadia Shila tror, at de personer måske har noget med det hele at gøre.

LÆS OGSÅ: Gravide Nadia Shila afslører: Så vildt er vores sexliv

– Jeg synes helt ærligt, at det er noget forbandet svineri at gå så højt op i andre menneskers liv og gøre alt for at ødelægge tingene for dem. Det minder sgu mere eller mindre om stalking.

– Du kan hilse dem og sige, at de kan rende mig i røven, og hvis de håber på at se mit liv fejle, så kan de få lov til at glo længe, for det kommer ikke til at ske. De er min inspiration til at kæmpe videre, og de er en af grundene til, at jeg er kommet så langt, fortsætter Nadia Shila, der efterfølgende ikke ønskede at sige mere.

Kan du forstå, hvis folk ikke synes, det er fair, at du skal have den hjælp, når de ligger så mange sager og venter på dig i Danmark?

– Vi lukker den her. Hav en dejlig aften, sagde hun, mens hun heller ikke ville svare på, om hun endte med at få hjælp fra gruppens medlemmer.

SE VIDEOEN: Højgravide Kylie Jenner viser maven frem

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.