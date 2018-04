En lillebitte fejl i udtalelsen af et ord betød, at en deltager i den amerikanske udgave af 'Lykkehjulet' mandag aften måtte vinke farvel til en betydelig præmiesum.

Det skriver Fox News.

Et godt råd: Hvis du er deltager i quiz showet 'Wheel of Fortune', så sørg for at udtale ordene korrekt.

Den lektie lærte en mandlig deltager ved navn Johnny på den hårde måde, da han mandag aften måtte se en præmiesum på godt 43.000 danske kroner glide ud af hænderne på ham, fordi han udtalte ordet 'Flamenco' som 'Flamingo'.

Deltageren havde sejren i sin hule hånd. Alt han skulle gøre for at vinde pengepræmien og en tur til Europa var at udtale ordene på tavlen: 'Flamenco Dance Lessons'.

I stedet for at sige 'Flamenco', som er en dans fra Andalusien, kom han til at sige 'Flamingo', som er betegnelsen for en eksotisk lyserød fugl.

Selv havde han dog ikke opdaget sin fejl, og var derfor noget forvirret, da værten Pat Sajak gav udtryk for, at hans svar var forkert og sendte turen videre til modstanderen Ashley, der så let som ingenting sikrede sig den lukrative præmie.

»Hvad vi alle hørte - og jeg ved, at det ikke var din mening at sige det sådan - men du gav os et G i stedet for et C,« sagde værten i programmet.

SAY WHAT??? #flamingo #flameco @WheelofFortune #opps pic.twitter.com/TMT3umywKB — Sean Hennessey (@seanmahiX2) 9. april 2018

Det er dog langt fra første gang, at en episode som denne har fundet sted i programmet.

Tidligere på året tabte en deltager over 18.000 danske kroner, fordi han udtalte Coolios sang 'Gangsta's Paradise' som 'Gangsters Paradise' med et hårdt R.

Tilbage i 2014 tabte en universitetsstuderende ved navn Julian, da han skulle udtale ordene 'mythological hero Achilles', og fumlede over den græske sagnfigurs navn, som han udtalte som A-chill-us.