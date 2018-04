TV3 gjorde en stor indsats for at hjælpe Sasha, men det havde den helt modsatte virkning.

Det var en ærgerlig Sasha Klæstrup, der mandag aften måtte trække sig fra ‘Divaer i junglen’ på grund af smerter i ryggen. Her havde hendes iskiasnerve sat sig i klemme, og selv om hun forsøgte at kæmpe sig videre i TV3-programmet, så måtte hun indse, at det ikke kunne lade sig gøre.

– Jeg tager hjem, fortalte en grædende Sasha til sine holdkammerater, der heller ikke kunne holde tårerne tilbage.

Smerten var ikke ny for for Sasha, der derfor vidste, at det kun ville blive bedre, hvis hun tog hjem. Det fortæller hun i dag til Realityportalen.dk.

– Jeg har tit prøvet det herhjemme, men aldrig så slemt. Jeg har dårlig ryg – selv i en alder af 25 år. Jeg tror, det var turen op ad bakken og så at sove på de dårlige madrasser, siger Sasha, der afslører, at TV3 ellers gjorde en indsats for at holde hende i programmet.

– TV3 prøvede at hjælpe mig rigtig meget. Jeg fik endda en fysioterapeut op, men han forstod ikke, hvad jeg sagde, så han valgte at knække min ryg. Det er på ingen måde godt, når den har sat sig i klemme, så jeg blev nødt til at give op og få hjælp hjemme, fortsætter hun.

“Det var rigtig hårdt”

Sasha fortæller, at hun fik hjælp derhjemme, og efter tre uger gik smerterne over. Og selv om det hele endte dårlig for hende, så det det alligevel positive minder, hun har om ‘Divaer i junglen’.

– Det har været en fed oplevelse, og jeg er ked af, at jeg ikke kunne være der længere. Jeg elsker alle, der var med, og de har gjort det til en fantastisk tur, siger Sasha, der ikke havde nemt ved at trække sig før tid.

– Det havde jeg det rigtig svært med – især på grund af Fie. Vi ville holde sammen i tykt og tyndt, så det var rigtigt hårdt.

Tidligere har Sasha fortalt, at hun især savnede sine børn, mens hun var væk. Derfor var det også stor glæde, der ramte hende, da hun fik lov til at se dem, efter hun havde trukket sig.

– Jeg græd og græd, da jeg så dem på FaceTime. Da jeg kom hjem og kunne kysse dem, græd jeg også. Jeg er mega følsom og græder over alt, griner Sasha.

Klar til mere tv

Men selv om hun altså måtte trække sig fra ‘Divaer i junglen’, så er det ikke sikkert, at vi har set det sidste til hende på skærmen. Hun kan nemlig godt finde på at melde sig til flere tv-programmer.

– Hvis chancen byder sig, kan det godt være, lyder det fra Sasha.

Også Janni Ree trak sig i mandagens afsnit af ‘Divaer i junglen’, da hun bare fik noget af alt dramaet. Derfor er ingen af de to med, når TV3 og Viaplay sender et nyt afsnit på mandag klokken 21:00.

