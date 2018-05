Hans film er blandt verdenshistoriens meste sete, hans brøl efterlignes af filmnørder overalt, men de færreste ved, hvordan han ser ud. BT har mødt den finske skuespiller, der er inde i den behårede Chewbacca-dragt i ’Star Wars’.

'Da-da-daaa- da-da-daaa-da-da-daaaa.'

I hjørnet af et mødelokale på hotel D’Angleterre sidder en ualmindelig høj mand storsmilende og vifter med sin mobiltelefon, der afspiller Darth Vaders uhyggelige tema-melodi ’The Imperial March’ fra ’Star Wars’-universet.

»Velkommen,« udbryder han og griner højt. Den finske, 209 centimeter høje skuespiller Joonas Suotamo er i Danmark for at promovere sin nye film ’Solo: A Star Wars Story’, hvor han spiller det behårede rumvæsen Chewbacca, og hans lille musikalske gimmick, der skal skabe en illusion om, at han er en ’nede på jorden, sympatisk’ skuespiller, virker efter planen.

Joonas Suotamo og Chewbacca til filmfestivalen i Cannes den 15. maj hvor der var verdenspremiere på 'Solo: A Star Wars Story'. Foto: ALBERTO PIZZOLI Joonas Suotamo og Chewbacca til filmfestivalen i Cannes den 15. maj hvor der var verdenspremiere på 'Solo: A Star Wars Story'. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Startede som professionel basketspiller

Til trods for at han har en af hovedrollerne i en af verdenshistoriens største filmserier, er der ingen synlige stjernenykker over den høje finne, der i 2015 første gang kom med på ’Star Wars’-holdet, da den oprindelige Chewbacca-skuespiller Peter Mayhew var blevet for gammel.

»Det er jo de færreste, der ved, at det er mig der spiller Chewbacca. Jeg kan gå fuldstændig i fred og ro, og det nyder jeg virkelig. Jeg kan både få lov til at spille med i ’Star Wars’ og stadig handle ind til aftensmad, uden at skulle skrive autografer,« fortæller Joonas Suotamo og giver derved selv en mulig forklaring på, at ’Star Wars’-hysteriet ikke er steget ham til hovedet.

Forhistorien til hvordan en 31-årig fyr fra Finland uden den store skuespillererfaring i første omgang blev involveret i den første af de ’nye’ ’Star Wars’-film ’The Force Awakens’ i 2015 skyldes hans baggrund som semiprofessionel basketballspiller.

»De ledte efter en høj, blåøjet, skandinavisk fyr og kontaktede så det finske basketforbund, som sendte dem videre til mig. Jeg havde studeret film på universitet og lavet en masse ting bag kameraet, fordi jeg altid havde fået at vide, at jeg var for høj til at blive skuespiller. Da jeg fik tilbuddet, vidste jeg ikke, at det var Chewbacca-rollen, så jeg lavede en audition-video, hvor jeg spillede en hulemand, og den kunne de åbenbart godt lide, for fire måneder senere var rollen min.«

Billede fra den nye 'Star Wars'-film 'Solo: A Star Wars Story'. Alden Ehrenreich som Han Solo og Joonas Suotamo som Chewbacca. Foto: Disney Billede fra den nye 'Star Wars'-film 'Solo: A Star Wars Story'. Alden Ehrenreich som Han Solo og Joonas Suotamo som Chewbacca. Foto: Disney

Det berømte Chewbacca-brøl

Det mest stillede spørgsmål, Joonas Suoatamo skal svare på, når han møder ’Star Wars’-fans, er, om han ikke lige vil brøle som Chewbacca.

Under BT’s interview kaster han sig uopfordret ud i det karakteristiske dyre-brøl og tilføjer så:

»Det er ikke mig, der brøler i filmene. Man bruger lyden fra en bjørn. Første gang, jeg mødte Harrison Ford (der spiller Chewbaccas kompagnon Han Solo i ’Star Wars’), ville jeg imponere ham med et kæmpe brøl, men han var fuldstændig upåvirket og gik bare sin vej,« griner han.

Han fortæller, at hardcore ’Star Wars’-fans synes, han er en alt for blankpoleret Chewbacca.

»De skal bare se at komme videre. Det kræver sindssygt meget arbejdet at gøre kostumet klar til optagelse. Min udgave af Chewbacca er metroseksuel. Hans hår er bare meget skinnende,« forsvarer han sig og tilføjer så, at han i den aktuelle ’Han Solo’-film har nogle ret hårdkogte Chewbacca-øjeblikke.

»Jeg har nogle vilde actionscener, hvor vi skyder en masse rumvæsner, og hvor Chewbacca får et meget vindblæst udseende. Jeg kalder det for mit Clint Eastwood-look.«

Klar på flere 'Star Wars'-film

Indtil videre har Joonas Suotamo som Chewbacca været med i de to ’Star Wars’-film ’The Force Awakens’ og ’The Last Jedi’ og den nye ’Solo: A Star Wars Story’. Der er altid stort hemmelighedskræmmeri over de store filmproduktioner, så selvom han så kendte sin ’Star Wars’-fremtid, må han ikke svare på det.

»Jeg ved ikke, om jeg skal være med i flere film. Hvis de har brug for mig, så er jeg klar. Jeg kunne også godt tænke mig at spille en skurk, men nu er jeg blevet Chewbacca, og det er også helt vildt fedt. I forbindelse med den første film, måtte jeg ikke fortælle nogen om det og holdt det hemmeligt helt frem til premieren. Nu er det ude, og så er det bare at nyde det, så længe det varer.«

5 dumme spørgsmål til Chewbacca Har du altid dit Chewbacca-kostume med rundt, når du rejser? »Nej, det kræver for meget arbejde, og det er alt for varmt at have på.« Bliver din søn (på tre måneder) bange for dig, når han ser dig som Chewbacca? »Nej, lige nu kan han ikke andet end at åbne og lukke munden. Jeg tror heller aldrig, han har set mig i kostume. Men når han bliver større, skal jeg nok sørge for, at han ved, at hans far er Chewbacca.« Har du mødt kvinden, der gik viralt på internettet med en Chewbacca-maske? »Nej, men jeg grinede højt, da jeg så videoen. Jeg prøvede at lave et modsvar, hvor jeg i Chewbacca-kostumet ser hende, men den blev aldrig det store hit.« Har du prøvet at spille basketball i Chewbacca-kostumet? »Nej, men jeg har forsøgt at overtale Woody Harrelson (Spiller med i ’Solo: A Star Wars Story’) til at lave ’Hvide mænd kan ikke dunke 2’ med Donald Glover (Spiller også med i ’Solo: A Star Wars Story) som Wesley Snipes. Det er endnu ikke lykkedes.« Har du prøvet at have nogle af de andre ’Star Wars’-kostumer på? »Nej, de er for små. Det er også for dårligt, at der ikke findes så høje stormtroopers.«

Joonas Suotamo blev i 2015 hyret som standin for den originale Chewbacca-skuespiller og har siden overtaget rollen. Foto: MARIO ANZUONI Joonas Suotamo blev i 2015 hyret som standin for den originale Chewbacca-skuespiller og har siden overtaget rollen. Foto: MARIO ANZUONI