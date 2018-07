I filmens verden kan selv en meget lille rolle nogle gange vise sig at få en kæmpe betydning. Det er den danske, og for mange nok ukendte, skuespiller Caspar Phillipson et godt eksempel på. I 2016 dukkede han pludselig op som J.F. Kennedy i den sidenhen Oscar-nominerede ’Jackie’, og nu er han aktuel i det verdensomspændende franchise ’Mission Impossible’.

»Det er da alligevel også voldsomt at blive hentet i en limousine på hjemmeadressen på Amager og blive kørt til lufthavnen og til et filmset i London,« griner 47-årige Caspar Philipson.

Han medvirker blot få minutter i den nyeste Mission Impossible-film ’Fallout’, hvor han står ansigt til ansigt med Tom Cruise i rollen som en skummel sælger af plutonium. Trods den lille rolle oplevede han alligevel på helt nært hold, hvor stort et apparat der omgiver en Hollywood-produktion med selveste Tom Cruise i hovedrollen.

»Der er i hvert fald 100 mennesker med under optagelsen af scenen. Sådan et filmset er en myretue. Først optager du den ene vej, hvor du har Tom Cruises ansigt i fokus, og så er der lamper, folk og lyd, men bagefter skal de optage den anden vej på mit ansigt, og så skal det hele vendes om. Dertil kommer alle dem, der sidder og forbereder næste dags optagelser og en parkeringsplads fyldt med chauffører, som kører folk frem og tilbage. Det er altså helt vildt,« forklarer Caspar Phillipson.

Caspar Phillipson på settet til 'Mission Impossible'.

Den 47-årige skuespiller har gennem mange år spillet teater og mindre roller i dansk film, men i 2016 kom der for alvor hul igennem til udlandet, da han i rollen som den tidligere amerikanske præsident J.F. Kennedy spillede over for Natalie Portman i den meget roste og prisvindende film ’Jackie’.

Caspar Phillipson sammen med skuespillerinden Natalie Portman til premiere på filmen'Jackie'. Foto: DANNY MOLOSHOK

Caspar Phillipson lægger heller ikke skjul på, at det er den lille rolle i ’Jackie’, der har gjort det muligt for ham at medvirke i ’Mission Impossible’.

»Det betyder, at når jeg går til et arrangement i Los Angeles, så ved folk, hvem jeg er. Det ville de ikke have vidst, hvis ikke det var for ’Jackie’. ’Mission Impossible’ bliver set af rigtig mange, men ’Jackie’ blev set af alle i branchen. Og alle amerikanere elsker Kennedy, så selvom det er en lille rolle, har de bidt mærke i det, og det er som forskellen på nat og dag for mig,« siger Caspar Phillipson, der til august flytter midlertidigt til Los Angeles for at arbejde videre på en international karriere.

Udover den professionelle udfordring det er at være en del af en stor, international filmproduktion, så var det også en helt særlig oplevelse for den danske skuespiller at stå ansigt til ansigt med Hollywood-stjernen og idolet Tom Cruise.

»Jeg var starstruck, og det er sjovt, for sådan noget kan man jo være mere eller mindre ubevidst, og det er først i forgårs, det går op for mig sådan rigtigt: Gud, måske er han faktisk den, jeg har set på allermest? Jeg er cirka 10 år yngre end ham og har set alle hans ting. Han er jo et Hollywood-ikon, så jeg var da spændt på at møde ham,« siger Caspar Phillipson og tilføjer:

»Men det punkterede han bare med det samme selv med den måde, han er på. Han er så venlig, så imødekommende, så til stede i blikket. Ikke noget pis, simpelthen,« griner skuespilleren, som trods deres korte møde også lærte en hel del af den erfarne skuespiller.

»Det var sjovt at opleve, at vi var bare to skuespillere, der havde dialog sammen fuldstændig ligeværdigt. Og det er det selvfølgelig ikke, for vi ved allesammen godt, at det er ham, der bestemmer, men det er simpelthen så inspirerende at se den måde, han arbejder på. Jeg lærte meget af ham i forhold til replikføring. Han var virkelig dygtig og detaljeorienteret. Det var så inspirerende,« siger Caspar Phillipson.

Den danske skuespiller havde sin 16-årige datter Rebekka med til gallapremiere i Paris for nylig, hvor også hun fik en sludder med Tom Cruise, og i det hele taget har stjernen vist stor interesse for Caspar Phillipson og hans danske familie.

Caspar Phillipson, anden fra højre, til gallepremiere med filmholdet i Paris. Foto: Christophe Petit Tesson

»Personligt synes jeg, det ville være mærkeligt at ringe og sige, hva’ har du noget til mig? Men det sjove er, at det tror jeg faktisk sagtens, jeg ville kunne gøre. For nu mødtes vi til premieren, og der spørger Tom til min søn, som skal ud at rejse, og det havde vi snakket om under optagelserne, så han er da en god kammerat. Men det er ikke, fordi vi sender julekort til hinanden,« fortæller skuespilleren.

Selvom det har været en god oplevelse at indspille Mission Impossible, så havde den danske skuespiller dog en noget uheldig episode.

»Jeg varmede op med stuntholdet en dag og skyggeboksede lidt – og så fik jeg en fibersprængning lige med det samme. Super ydmygende og pinligt,« griner Caspar Phillipson.

'Mission: Impossible - Fallout' har dansk premiere den. 2. august.