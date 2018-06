Den unge skuespiller Jackson Odell blev fredag fundet død i et rehabiliteringshjem i Los Angeles i USA, det skriver flere medier blandt andre Daily Mail.

Politiet er i gang med en efterforskning, og der er indtil videre ikke kommet nogle detaljer ud omkring den 20-årige skuespillers dødsårsag.



Ifølge politiet er der dog ikke tegn på en forbrydelse, men de venter på at få foretaget en obduktion.



Jackson Odell var særligt kendt fra tv-serien The Goldbergs. Han har også medvirket i flere film og andre hit tv-serier såsom iCarly, Modern Family, Arrested Development.



Writers round in my apartment tonight. Come by.



Location: Nashville, Tennessee



How long: 7 days



Performers: Me pic.twitter.com/0gZNIn83AA — Jackson Odell Music (@JaxnTweets) 19. marts 2016



Han startede sin skuespillerkarriere som 12-årig og har siden også gjort sig bemærket som sanger og sangskriver.



Blandt andet har han for nylig skrevet en sang for popmusikeren Shawn Mendes, der har titlen ‘Something Good’.



Søndag aften lagde Jackson Odells familie en udtalelse ud på det sociale medie Twitter. Se udtalelsen nedenunder:

pic.twitter.com/PxaVyfe8vU — Jackson Odell Music (@JaxnTweets) 10. juni 2018