Her kan man få 'De unge mødres' bedste tip til sexlivet efter en fødsel.

I ‘Mødregruppen’ giver de kendte ansigter fra ‘De unge mødre’ gode råd til seerne omkring alt mellem himmel og jord, og i denne uge får de et spørgsmål om, hvordan man får gang i sexlivet efter en fødsel, men det spørgsmål giver lidt problemer at svare på for Camilla Framnes, Nanna Ragnhild og Julie Boraso Heinesen.

For den ene af mødrene er det helt ukendt territorium, mens de to andre måske heller ikke helt har fundet den gyldne løsning, og et af de første råd bliver, at man lige skal vente lidt tid.

Nedenfor kan du høre deres bud på, hvordan man kan peppe sexlivet op, selvom man måske ikke helt er kommet sig over sin fødsel, og ellers se hele afsnittet af ‘Mødregruppen’ på DPlay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.