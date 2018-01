'De unge mødre'-Peter planlægger, at han skal intim-pierces intet mindre end fire gange.

I sidste uge kom det frem, at Peter og Katherina mellem jul og nytår havde besøg af ‘De unge mødre’-kollegaen Hannah Chordt Nielsen, der arbejder som piercer og tidligere har været ansat hos The Old Barber Shop, kendt fra TV3-programmet ‘Tattoo salonen’, indtil hun blev fyret.

Siden har hun selv startet firmaet Bellmod Piercing, og det udnyttede Peter, da hun var på besøg. Her fik han sig nemlig to nye piercinger – en i øjenbrynet og en af noget mere intim karakter, en såkaldt frenumpiecing, der er en piercing i strengen under hovedet af penis.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan det gik til, da Peter og Katherina blev gift.

Men Peter er ikke færdig med intim-piercinger. Slet ikke faktisk. Det afslører han på parrets blog.

»Skal jeg ha flere? JA! Det skal jeg faktisk, og indtil videre er aftalen, at jeg skal have lavet fire styks næste gang! Alle fire bliver intim-piercinger – 4 frenum mere. Det bliver så vildt. Glæder mig så meget til at se resultatet,« skriver Peter på bloggen.

Der er dermed udsigt til, at Peter skal penis-pierces yderligere fire gange. Du kan læse resten af blogindlægget her.

