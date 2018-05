Den unge mor fortæller nu, at det ikke altid er den store lykke at være alenemor til tre.

I denne sæson af ‘De unge mødre’ har seerne fået lov til at møde Luna Munk fra Randers, der efter et brud fra børnenes far er blevet alenemor til tre. Den opgave har hun det generelt ganske fint med, men der er også en bagside af medaljen; ensomhed.

Den åbner Luna op omkring på sin blog. Her fortæller hun nemlig, at hun godt kan have det svært, når børnene er lagt i seng, og veninderne ikke lige tager telefonen.

LÆS OGSÅ: Fortvivlet ung mor ringede til hospital og politi: Ekskæresten forsvandt

LÆS OGSÅ: Princess Natascha raser mod Jim Lyngvild: Hold din kæft!

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Luna fortælle, hvorfor hun langtidsammer alle tre drenge.

»Det vildeste er, at jeg jo langt fra er ensom. Jeg har tre børn, jeg har kærlighed, liv og glade dage, og når jeg er på, så mærker jeg det ikke. Jeg er lykkelig! Men så snart alle mand sover, er jeg bare mig. En hel dag er gået, og jeg har haft mine børn, men ingen yderligere social kontakt udover den lokale fiskemand,« skriver hun.

»Og det er virkelig bagsiden af medaljen, for nøj, hvor har det været en lettelse bare at være mig, men min kontakt til omverdenen er sparsom. Jeg er afhængig af telefonopkald, og når ingen så tager den, så er jeg jo helt alene i mit store hus. Det virker bare så skørt at føle sig ensom. Det virker så utaknemmeligt, men det er trods alt den følelse, jeg sidder med.«

Her kan du læse hele Lunas blogindlæg, hvor du blandt andet kan læse, hvornår ensomheden går over igen.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne i sorg efter brud fra hemmelig kæreste

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.