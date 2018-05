Mens filmfestivalen i Cannes har været på den anden ende i kølvandet på visningen af Lars von Triers nyeste film ’The House That Jack Built’, så er danskerne tilsyneladende ikke helt lige så spændte på at se filmen.

Kun fire procent af danskerne har nemlig planer om at tage i biografen for at se Triers nye film, når den rammer de danske biografer i slutningen af november.

Det viser en rundspørge, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for BT. Rundspørgen er foretaget forud for premieren i Cannes.

50 procent af de adspurgte svarer nej til, at de har tænkt sig at gå i biografen for at se filmen, og 36 procent svarer, at de ’aldrig har hørt om filmen’. 10 procent svarer, at de ikke ved, om de vil gå i biografen og se ’The House That Jack Built’.

Ifølge Peter Schepelern, der er filmforsker og forfatter til flere bøger om Lars von Trier, er det dog ikke overraskende, at folk umiddelbart ikke er voldsomt interesseret i Triers film.

»Det er klart en film, hvor mange siger, ’av det lyder ubehageligt’, og det er ikke en feel good film. Og ud af lad os sige tre millioner biografgængere, så er fire procent egentlig okay, men jeg tvivler ikke på, at det her ikke er en film, mange ikke vil storme ind til,« siger Peter Schepelern til BT.

Han bakkes op af Kasper Lundberg, vært på DR’s film og serie-podcast ’Binge’, som mener at især von Triers seneste film har været svære for folk at kapere.

»Han skubber jo folk fra sig og har ikke været nogen publikumsmagnet. Siden ‘Dogville’ har han gået en meget specifik Lars Von Trier artsy-retning, som har været svært for folk at rumme,« siger Kaper Lundberg.

Arrogante Danmark

Lars von Triers tidligere film har heller ikke just været biografsucceser. Den seneste film ’Nymphomaniac’ fra 2013 solgte i alt 49.677 billetter i Danmark, mens ’Melancholia’ fra 2011 solgte 57.421. Triers største publikumssucces til dato var med ’Breaking the Waves’ fra 1996, som solgte 298.608 billetter.

Billetsalg for Lars von Triers film Breaking the Waves (1996) - 298.608 solgte billetter Dancer in the Dark (2000) - 202.782 solgte billetter Idioterne (1998) - 119.892 solgte billetter Dogville (2003) - 109.759 solgte billetter Antichrist (2009) - 82.050 solgte billetter Melancholia (2011) - 57.421 solgte billetter Nymphomaniac (2013) - 49.677 solgte billetter Forbrydelsens Element (1984) - 37.799 solgte billetter Europa (1991) - 31.837 solgte billetter Manderlay (2005) - 21.243 solgte billetter Direktøren for det hele (2006) - 18.522 solgte billetter Epidemic (1987) - 5.474 solgte billetter Nymphomaniac Director's Cut (2014) - 2.997 solgte billetter

Ifølge Kasper Lundberg bør danskerne dog interessere sig mere for Lars von Trier.

»Hans film er objektivt set ret mærkelige, men jeg bliver også ret provokeret af, at der ikke er flere, der ser hans film. Han er en af de største nulevende kunstnere indenfor alle områder i hele verden. Det er lidt arrogant i Danmark, at man ikke interesserer sig mere for de kunstnere, vi har herhjemme,« siger Kasper Lundberg.

Stor i udlandet

’The House That Jack Built’ har skabt stor forargelse og debat efter gallapremieren ved filmfestivalen i Cannes mandag, hvor flere udvandrede, fordi filmen var for voldsom.

På den måde har filmen allerede fået stor international opmærksomhed, inden den overhovedet er nået biograferne – og selvom de danske biografgængere ikke altid er store Trier-fans, så har han en fanbase i hele verden, man ikke må glemme.

»Hans film har ikke været publikumssucceser i mange år, men de er en succes, fordi den bliver set i det meste af hele verden, og det er i det store hele mange seere,« siger Peter Schepelern og tilføjer:

»Det vil altid gælde mærkelige, kunstneriske film, og især ubehagelige, kunstneriske film, som dem Trier laver.«