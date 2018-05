Øverst kan du se musikvideoen til Albert Dyrlunds seneste single 'Ice'.

Albert Dyrlund bliver den første danske YouTube-stjerne, der får sin helt egen spillefilm, når 'Team Albert' har premiere over hele landet til efteråret.

Bag projektet står den velkendte danske producer, Regner Grasten, der ikke lægger skjul på, at ambitionerne er tårnhøje.

Han har tidligere stået bag nogle af de mest succesfulde danske film, som 'Krummerne', 'Hvidsten Gruppen' og 'Anja og Viktor'-filmene. Produceren lægger ikke skjul på, at han, siden de sidstnævnte ungdomsfilm med Robert Hansen og Sofie Lassen-Kahlke i hovedrollerne, har søgt efter 'den gode ungdomsfilm'.

»Jeg har ledt efter de vises sten, siden vi lavede 'Kærlighed ved første hik' og 'Anja og Viktor'-filmene. En dansk ungdomsfamiliefilm har aldrig været i nærheden af 500.000 solgte billetter siden, og det pisser mig virkelig af. Det kan simpelthen ikke være rigtigt,« siger Regner Grasten med et grin, da BT fanger ham på en telefon fra filmfestivalen i Cannes, hvor 'Team Albert' blev præsenteret mandag ved et pressemøde.

I forbindelse med lanceringen af en film mødte Regner Grasten tilfældigt YouTube-stjernen Albert Dyrlund, der har mere end 160.000 abonnenter på YouTube og 214.000 følgere på Instagram.

At Albert Dyrlund har et publikum, er der derfor ingen tvivl om, og efter producer Regner Grasten besøgte YouTube-awardshowet 'Guldtuben' sidste år, var han ikke i tvivl om, at han ville lave en film med den unge stjerne.

»Jeg tænkte, at her er en ny mulighed for at skabe det samme, vi gjorde med 'Anja og Viktor,' for her er en visuel stor stjerne, der taler direkte til et stort publikum, og som er skabt af et nyt massemedie, YouTube, som Sofie Lassen Kahlke var skabt af rollerne i flere julekalendre,« siger Regner Grasten.

Han håber, at han på samme måde som Guldtuben kan skabe en fælles familieoplevelse med spillefilmen 'Team Albert' - som måske kan bane vej for flere youtubere.

»Det, jeg kunne mærke ved Guldtuben, var, at forældrene var der også, og det er afgørende. De følger med, og du bliver ikke så stor som Albert, hvis du ikke kan noget. Det er en helt ny type stjerner, som jeg tror kan blive fremtidens skuespillere,« siger produceren.

Albert Dyrlund og resten af castet til filmen har været igennem prøvefilmninger, før filmprojektet modtog støtte fra Det Danske Filminstitut og TV2, og ifølge Regner Grasten er målsætningen, at filmen salgsmæssigt måler sig med 'Anja og Viktor'-filmene, der for fleres vedkommende solgte i omegnen af 500.000 billetter.

»Nogen skal jo gøre det igen, og det kan lige så godt være os selv. Ambitionen er 100 procent, at den skal kunne måle sig med 'Anja og Viktor'. Vi har et godt team, og jeg kan virkelig lugte blod her,« siger en begejstret Regner Grasten.

Filmen kommer til at handle om den unge Albert, der dropper ud af skolen for at følge sin drøm om at blive YouTube-stjerne, meget lig det virkelighedens Albert Dyrlund selv har gjort.

Så I laver en film, der fortæller unge, at man bare skal droppe ud af skolen for at blive YouTube-stjerne?



»Ja, faktisk. Men hvorfor ikke? Jeg ved godt, det er politisk ukorrekt, men det mener jeg faktisk. De har så meget talent, de unge, og det bliver nogle gange ødelagt,« siger Regner Grasten.