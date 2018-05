Skuespilleren Rudi Køhnke var her, der og allevegne i midten af 00’erne, hvor han blev landskendt for sine roller i filmene ’Nordkraft’ og ’Fidibus’, men siden har angsten fået taget i skuespilleren, og i dag styrer det hele hans liv.

Det fortæller den i dag 41-årige skuespiller åbent om i den nye tv-serie ’Rudi er bange’ på DR 3.

»Jeg tør ikke så meget, som almindelige mennesker tør. Gå ud og være social, gå i byen, få en kæreste. Derfor burer jeg mig inde,« fortæller skuespilleren blandt andet i tv-serien, hvor han også viser sin lille lejlighed på 32 kvadratmeter frem. Et af de eneste steder, han er tryg, fordi han selv kan kontrollere stedet.

»Sådan en ting som at gå ned i Netto, det er rigtig svært for mig. Jeg kigger mest end i jorden, når jeg går, for ikke at få øjenkontant med nogle, for tænk, hvis de kan se, jeg har angst,« forklarer Rudi Køhnke i første del af programmet, der blev sendt på DR 3 mandag.

»For andre mennesker er jeg arrogant, når jeg egentlig er skidebange,« tilføjer skuespilleren, der også tager medicin for sin angst.

Rudi Køhnke fortæller, at det især var den megen negative omtale, der kom i kølvandet på hans succes i midten af 00’erne, som fik hans angst til at eskalere.

»Efter ’Nordkraft’ og ’Fidibus’ var jeg på alles læber. Jeg festede og drak mig fuld, og så kom jeg i søgelyset hos de kulørte blade, og det fik min angst til at flyde over, og det ødelagde mig,« forklarer Rudi Køhnke.

De mange skriverier fik også konsekvenser for skuespillerens karriere, og i 2009 blev han således fyret fra en hovedrolle i TV 2 tv-serien ’Store drømme’.

»Der har været rygter om, at jeg var både alkoholiker, og at jeg tog narko. Det er derfor, jeg har fået den her depression. Det er det samme som før,« forklarede Køhnke i 2009 til BT og afviste samtidig, at rygterne var sande. Ifølge TV 2 stoppede Rudi Køhnke ’af personlige årsager’.

Siden er Rudi Køhnke dog kommet tilbage til det skuespilfag, han elsker, og i 2016 vandt han en Ekko Shortlist Award for kortfilmen Ødeland. På aftenen proklamerede skuespilleren stolt:



»Jeg har været væk et stykke tid. Jeg kæmpede mod angsten i femten år – og jeg vandt,« skrev Ekko dengang om prisuddelingen.

I ’Rudi er bange’, ser vi også, hvordan Rudi Køhnke både medvirker i DR-serien ’Bedrag’, og han har desuden en rolle i TV 2-serien ’Kriger’, der har premiere senere på året.

Alligevel fortæller skuespilleren, at han er bange for, at angsten på et splitsekund kan ødelægge hans karriere og fratage ham skuespillet, der er det eneste, han drømmer om at lave.

»Jeg holder det skjult, for hvis mennesker har den forkerte opfattelse af mig, så dømmer de mig ud fra noget forkert, og dermed kan jeg miste et job, og derved kan jeg ikke få lov til at lave det, jeg elsker og vil dø for,« siger Rudi Køhnke i programmet.

’Rudi er bange’ er en serie i fire dele, der sendes på DR 3. Anden del i serien bliver sendt mandag den 28. maj.