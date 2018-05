Herover kan du se traileren til 'Sankt Bernhard Syndikatet'.

Rasmus Bruun, der er bedst kendt for sin rolle i radiosatireprogrammet Den korte weekendavis, modtog forleden international hæder for sin første filmrolle i Mads Brüggers spillefilm Sankt Bernhard Syndikatet. Problemet var bare, at han ikke selv anede noget om det.

Sankt Bernhard Syndikatet var udtaget til Tribeca filmfestival i New York, og her vandt den både en pris for bedste manuskript, og Rasmus Bruun hev prisen hjem for bedste mandlige hovedrolle i en international film.

Da prisen blev uddelt, var Rasmus Bruun dog trygt hjemme i Danmark og havde egentlig glemt alt om, at han havde chance for at vinde en international filmpris.

»Jeg vidste faktisk ikke, jeg havde muligheden for at vinde den. Vi havde måske fået fortalt, at vi var nomineret i kategorien bedste skuespiller i en international film, men det havde jeg altså glemt igen. Og så havde vi fået at vide, da vi var derovre, at hvis filmen vandt en pris, ville vi lige få besked om, at det var en god idé at blive der, men det fik vi ikke, så jeg havde slået det ud af hovedet.« fortæller Rasmus Bruun til BT.

Han endte derfor med at få nyheden om sin nyvundne pris gennem de mange lykønskninger, der tikkede ind efterfølgende.

»Fredag morgen vågnede jeg så op til en telefon, der var rødglødende af lykønskninger, og så skulle jeg lige finde ud af, hvad fanden de sagde tillykke for. Efterhånden som der dannede sig et billede, begyndte mine hænder at ryste mere og mere, og så gik det op for mig, hvad det var, så det var en meget behagelig måde at vågne på,« forklarer Rasmus Bruun.

Blandt de mange lykønskninger, der tikkede ind, har han især hæftet sig ved to.

»Skuespilchef Morten Kirkskov har skrevet tillykke, og Morten Messerschmidt skrev, at jeg gjorde fædrelandet ære. Det havde jeg ikke lige tænkt på,« lyder det fra Rasmus Bruun.

Normalt er den danske komiker, skuespiller og radiosatiriker vandt til at stå en smule i skyggen af sin kollega, Frederik Cilius, der med sin karakter Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm i Den korte weekendavis, ofte har stjålet opmærksomheden i de danske medier. Og det passer nu egentlig Rasmus Bruun meget fint.

»Jeg kan såmænd godt lide at få ros og anerkendelse, men jeg kan faktisk ikke så godt lide at stå i front. Jeg ville da gerne spørges om et stort portræt i Politiken, men det er mere for at kunne sige nej tak. Forleden ringede P1 og spurgte, om jeg ville give et interview, det prøvede jeg at tale dem fra og foreslå, at de nok skulle ringe til Mads Brügger. Men de fik nu alligevel lokket mig til det,« siger Rasmus Bruun.

Sankt Bernhard Syndikatet har dansk premiere den 9. maj.