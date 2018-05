Meget har ændret sig for Claes Bang, siden filmen ’The Square’ vandt Guldpalmerne ved filmfestivalen i Cannes for et år siden, og nu har den danske skuespiller så travlt, at han knapt nok har tid til at sove hjemme mere.

»Jeg har styrtet rundt som en tosse og rejst alle mulige steder hen. Både med filmen og de tilbud, der er kommet i kølvandet på det. I år tror jeg måske, jeg har sovet hjemme i min egen seng fem gange. Det er sgu godt nok blevet lidt småt med besøgene på matriklen,« forklarer den 50-årige skuespiller, da BT fanger ham over telefonen.

Claes Bang er i øjeblikket i London for at optage filmen ’Lyrebird’, men allerede lørdag skal han stå på en dansk teaterscene på Teater V, hvor han spiller forestillingen ’Byen’ under den københavnske teaterfestival CPH Stage.

»Jeg går faktisk lige nu, mens du ringer og er i gang med at bore teksten tilbage i hovedet eller kroppen, eller hvor fanden det nu er, man borer den hen,«griner Claes Bang.

Claes Bang vandt i 2017 en European Film Award. Foto: HAYOUNG JEON Claes Bang vandt i 2017 en European Film Award. Foto: HAYOUNG JEON

»Lige nu er det sgu lidt skørt«

Selvom skuespilleren i øjeblikket arbejder på tre internationale film, og har endnu flere produktioner på vej, så vil han ikke forsømme sine forpligtelser hjemme. Forestillingen ’Byen’ spillede i efteråret på Odense Teater, og da det stod klart, at den også skulle spille under CPH Stage, fik Claes Bang indskrevet i sin kontrakt, at han kan bruge sine fridage på ’Lyrebird’ på at tage hjem til Danmark og lave teater.

»Lige nu er det sgu lidt skørt, for det er simpelthen blevet så mega presset. Vi optager 40 dage på den her film, og jeg er der de 39, så jeg har ikke ret meget at gøre med og har bare nogle ganske få fridage ind i mellem. Dem bruger jeg så på det her, for jeg vil pisse gerne lave det,« fortæller skuespilleren og tilføjer, at ’Byen’ er noget af det bedste tekst, han har arbejdet med.

Claes Bang om James Bond-rygter »Det har ikke noget på sig. Jeg har mødtes med Barbara Broccoli, en af producenterne bag Bond, om et andet projekt, og hvis hun havde nogen som helst idé om, at jeg skulle bruges til noget af den slags, så er det i hvert fald ikke noget, hun har sagt til mig, det er helt sikkert. Det er super flatterende, men der er virkelig ikke hold i det på nogen måde.«

Derudover er Claes Bang også opdraget sådan, at man nu engang overholder de aftaler, man har lavet. Også selvom det betyder, at man tager et fly hjem fra filmsettet i London fredag, spiller teaterforestillinger hele weekenden for så igen at sætte sig på et fly tilbage til London.

»Jeg kan sagtens holde til det, nu skal man heller ikke gøre mig til helt, det er bare noget med at passe sit arbejde og det, jeg har sagt ja til. Det er bare noget med lige at løbe lidt hurtigere i et stykke tid, men vi snakker jo ikke om, at det her foregår hen over fire år. Det er en periode, hvor det lige bliver lidt ekstra stramt,« siger Claes Bang, hvis kalender i øjeblikket er booket godt et år frem.

'Byen' spiller på Teater V under CPH Stage den 2. og 3. juni. Foto: Emilia Therese 'Byen' spiller på Teater V under CPH Stage den 2. og 3. juni. Foto: Emilia Therese

Kampen med selvtilliden

Skuespilleren ved godt, at han er et ekstremt populært navn i øjeblikket, men efter mange år med få store film- og tv-roller ved han også, at det hele kan vende. I perioder har Claes Bang kæmpet med selvtilliden, men den store succes betyder ikke nødvendigvis, at der er kommet mere af den på kontoen.

»Selvtillid er ikke bundet op på noget, der kommer udefra, og det gør de her job. Selvtilliden bor indeni en, men det er en stor størrelse at få styr på, når du spørger, for samtidig kan jeg godt mærke en forskel,« siger Claes Bang og tilføjer:

»Nogen gange, når der har været langt mellem job, så har jeg stort set bare lagt mig i min seng i tre måneder i sådan en halvdepression. Det gør jeg jo ikke i øjeblikket.«

Claes Bang om ikke at vinde prisen for 'bedste mandlige skuespiller' i Cannes: »Der hører noget andet til den historie i Cannes, end at jeg bare blev muggen. Jeg blev jo momentant sindssyg af at være dernede. Der blev bygget en hype, og det var ikke bare mig, der fandt på, at jeg ville vinde. Det stod i 7-10 verdensomspændende fagblade, at jeg ville vinde den. Og det begyndte jeg jo forhelvede at tro på,« griner skuespilleren.

»Jeg tror muligvis, jeg besvimer«

Den store opmærksomhed fra udlandet betyder også, at Claes bang i øjeblikket får mulighed for at filme med nogle af sine egne store idoler. I ’Lyrebird’ medvirker eksempelvis Guy Pierce, der spiller hovedrollen i filmen ’Memento’, som Claes Bang altid har beundret.

»Ham er jeg virkelig fan af, og jeg er blevet endnu mere fan af ham, fordi han er virkelig, virkelig cool, pissesød at arbejde med og sjov at være sammen med,« siger Claes Bang, som også inden længe skal spille over for et af filmbranchens helt store navne.

»Jeg forventer også at blive sindssygt starstruck om nogle måneder, når jeg går i gang med at lave den film, der hedder Burned Orange Heresy med Christopher Walken. Der tror jeg muligvis, jeg besvimer på settet, når jeg møder første dag,« griner skuespilleren.