Den danske Christoffer Faarup har været i aktion og Brian Lykke og Thomas Warberg fra OL Late Night Show har fundet et interview med ham umiddelbart efter slalom. Her er Faarup bundløst ærlig og indrømmer at han ikke er dygtig nok til slalom. Se OL Late Night hver aften under Vinter OL kl.22:30 på Kanal 5 eller på Dplay.dk den efterfølgende dag.

