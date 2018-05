I aftenens afsnit af ‘Luksusfælden’ ved eksperterne ikke, hvad de skal stille op med Eline.

Hun kan ikke se problemet, og da hun får de barske tal fremlagt, så ender hun med at grine eksperterne direkte op i ansigtet – flere gange endda. Det får både Carsten Lindemann til at bande og til sidst til at udvandre fra regnskabstavlen.

Sammen med Kenneth Hansen er han taget til den sjællandske by Kyndby Huse, hvor Eline har bedt om hjælp til at få et overblik over sin økonomi. Men da eksperterne kommer ind under huden på Eline og finder ud af, hvad der er hendes egentlige problem, bliver de oprigtigt i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet er klar til at få eksperternes hjælp.

Eline kæmper med en købemani og kan finde på at bruge op mod 17.000 kroner om måneden på impulskøb. Hun arbejder ekstra for at få råd til sit forbrug, men alligevel føler hun ikke, at pengene slår til. Hendes ekskæreste forsøger at støtte hende og hjælpe hende igennem hverdagen, men da eksperterne fremlægger hendes økonomi og forbrug, begynder han også at tvivle på, om Eline kan hjælpes.

Spørgsmålet er nu, om Eline kan overvinde sin købemani og skære sin diversepost ned fra 17.000 kroner til 2000 kroner hver måned? Og er det virkelig muligt at vende en så katastrofal økonomisk udvikling til et positivt resultat?

Få et smugkig på aftenens afsnit her, og se med kl. 20.00 på TV3.

