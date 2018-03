Det er bestemt ikke alle optagelser, som paradisoerne er glade for skal rulle over skærmen

‘Paradise Hotel’ sæson 14 er i øjeblikket i fuld gang. Her giver deltagerne den max gas – både i ædru og beruset tilstand, og det er ikke altid, man lige tænker over, at man bliver filmet til tv, når man har fået en hel del indenbors.

Ifølge Cecilie og Jonas er det derfor også det, som de frygter mest, når de hver tirsdag til torsdag skal se sig selv rulle over skærmen:

»Jeg frygter mest at se mig selv, når vi er fulde. Det glæder jeg mig ikke til at se. Der er nogle øjeblikke, man ikke kan huske. Det er lidt strengt, synes jeg. Det glæder jeg mig mindst til at se,« fortalte Cecilie, da vi mødte hende til ‘Paradise’-premieren.

»Ja, og især når forældre og familie skal se det. Det er ikke sjovt, at de skal se os være ret fulde,« fortsatte Jonas.

Se hele interviewet med Jonas og Cecilie nedenfor, hvor Jonas også afslører, at vi skal glæde os til noget helt særligt.

Se ‘Paradise Hotel’ tirsdag til torsdag klokken 22.00 på TV3.

