Den nye sæson af tv-serien 'Klovn' tager udgangspunkt i hverdagen, og Frank får som sædvanligt 'fucked alting op', afslører Casper Christensen.

Ni års venten er snart slut: Efter sommerferien vender TV 2-successen 'Klovn' tilbage til tv-skærmene.

Sidste år annoncerede tv-stationen, at Casper Christensen og Frank Hvam havde sagt ja til en syvende sæson af tv-serien.

De øvrige afsnit blev oprindeligt sendt på TV 2 Zulu fra 2005 til 2009. Serien blev fuldt op af de to film 'Klovn - The Movie' fra 2010 og 'Klovn - Forever' i 2015.

Nu afslører Casper Christensen i et interview med Ekstra Bladet, at makkerparret har lagt filmuniversets store fortællinger bag sig og igen tager udgangspunkt i hverdagens små, sjove episoder.

»Når vi har lavet spillefilm, er det nogle kæmpe historier, og vi ville meget gerne tilbage og lave det, vi kalder 'små observationer' og se dem udspille sig. Det drejer sig om at se de små detaljer og få dem blæst op, og det er det, der kommer til at ske i den nye sæson af 'Klovn',« siger Casper Christensen til Ekstra Bladet og uddyber:

»Vi kommer tilbage til fortællingen om hverdagen. Det handler om det liv, vi alle sammen lever, men hvor Frank så bare altid får fucked det hele op.«

Casper Christensen indrømmer også, at både han og Frank Hvam er spændte på, hvordan deres fans tager imod de nye afsnit.

Mia Lyhne spiller stadig Franks kone, og for et par uger siden afslørede hun over for BT, at den nye sæson af 'Klovn' får premiere i august.

»Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige, men handlingen kommer til at foregå meget hjemme hos Frank og Mia, som har fået børn. Det så man jo også i den sidste film. Nu er børnene bare blevet lidt ældre. Jeg tror, vi alle sammen synes, at det har været rart at få handlingen lidt ned på jorden igen. Vi er vendt tilbage til sådan som serien startede og så tilført det lidt nyt,« forklarede hun og forholdt sig også til det forventningspres, hun har følt denne gang i forhold til tidligere.

»Det har fyldt helt vildt meget. Jeg har indtil videre set to afsnit fra den nye sæson, og jeg er heldigvis tilfreds,« sagde Mia Lyhne altså i begyndelsen af april.

Tidligere er det også kommet frem, at sangerinden Lene Nystrøm spiller Casper Christensens nye kæreste i den nye sæson, hvor også kendte navne som B.S. Christiansen, Erik Clausen og grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen kommer til at spille en rolle i handlingen.