I oktober 2017 spredte kom flere historier frem om, hvordan Harvey Weinstein gentagende gange har overskredet kvinders seksuelle grænser. Forleden stod hans kone frem og fortalte om at leve med manden, der har været katalysatoren til hele #MeToo bevægelse. Harvey Weinstein har ikke bare ændret stemningen i Hollywood men i hele verden, efter at kvinder står frem på tværs af nationaliteter og fortæller om, hvordan de er blevet seksuelt krænket. Nu er #MeToo også nået til filmfestivalen i Cannes.

Filmfestivalen i Cannes løber fra den 8. maj til den 19. maj og er kendt for at være stedet for alle der er noget inden for film kommer - og alle der gerne vil være noget inden for film, venter håbefuldt på invitationen. Filmfestivalen byder på prestigefyldt glamour direkte fra den franske riviera, hvor kun ganske få film er blevet udvalgt til at blive vist og deltage i konkurrencen om 'den gyldne palme. En pris som den danske skuespiller Claes Bang var med til at vinde i 2017 for filmen 'The Square'.

Men siden sidste års filmfestival har #MeToo bevægelsen rullet sig ud over hele verden og filmfestivalen i Cannes, som Harvey Weinstein førhen har været et fast inventar ved, lader sig nu også bemærke af hele bevægelsen.

Mads Mikkelsen med konen Hanne Jacobsen ved Cannes filmfestival. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Mads Mikkelsen med konen Hanne Jacobsen ved Cannes filmfestival. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Cannes filmfestival har tidligere været beskyldt for ikke at have nok opmærksomhed på #MeToo, men nu har folkene bag arrangementet annonceret man har oprettet en hotline som folk der ser eller oplever seksuelt krænkende adfærd kan ringe til, skriver The Guardian. Den franske ligestillingsminister, Marlène Schiappa, har ligeledes udtalt, at dem der deltager i festlighederne vil blive stærkt opfordret til at opføre sig ordentligt.

»Vi har lavet et samarbejde med Cannes filmfestival for at bekæmpe seksuelle krænkelser,« sagde Marlène Schiappa.

En af de overgreb som Harvey Weinstein er beskyldt for skulle være sket under filmfestivalen, og derfor er #MeToo bevægelsen omdrejningspunkt ikke til stede i år. Men selvom manden alle taler om ikke er inviteret i år, så påpeger tilhængere af #MeToo at der stadig er flere ting, man skal arbejde med før den kritiske stemning forsvinder.

Instruktør Lars von Trier poserer for at promoverer for filmen "Nymphomaniac Volume I" under Berlins internationale filmfestival i 2014. Foto: Tobias Schwarz Instruktør Lars von Trier poserer for at promoverer for filmen "Nymphomaniac Volume I" under Berlins internationale filmfestival i 2014. Foto: Tobias Schwarz

Blandet andet påpeges det, at man ved at tillade Lars Von Trier, tidligere persona non grata, at vende tilbage til filmfestivalen, underminerer #MeToo. Dette hænger sammen med, at Lars Von Triers filmselskab Zentropa og nære samarbejdspartner, Peter Aalbæk Jensen Peter Aalbæk Jensen er blevet beskyldt for at have overskredet flere af sine medarbejders seksuelle grænser. Til The Hollywood Reporter har Peter Aalbæk Jensen kort forinden filmfestivalen i Cannes udtalt således:

»Jeg har altid været en glad mand, og jeg har givet drenge og piger i firmaet et lille klask i røven gennem 20 år, men jeg har aldrig prøvet på at have sex med nogen. Men i disse dage bliver sådan noget set helt anderledes på modsat for 5, 10, 15 år siden.. så jeg stopper med at klaske i røven.«

I år er tre kvindlige instruktørere ud af 21 mulige nomineret til en pris ved Cannes filmfestival - de to sidste år har ingen kvinder været nomineret.