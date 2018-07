Hvis man var ung i 90'erne husker man helt sikkert den ultra-populære vampyrserie 'Buffy the Vampire Slayer', der på dansk fik den noget kitschede titel 'Buffy - Vampyrernes skræk'.

I serien fulgte man teenageren Buffy, spillet til perfektion af Sarah Michelle Gellar, der skulle forsøge at navigere rundt i en tilværelse som skolepige om dagen og vampyrdræber om natten, mens venner, kærester og familien også skulle passes.

Serien kørte fra 1996-2003, inden den blev lagt i graven, men nu hentes den tilbage fra de døde, erfarer The Hollywood Reporter.

Ifølge magasinet er det endnu engang Buffy-skaberen Joss Whedon, der skal styre slagets gang, og han har allerede fundet seriens hovedforfatter i Monica Owusu-Breen, der har markeret sig som medforfatter til 'Marvels Agents of SHIELD'.

Joss Whedon har ellers tidligere erkendt, at han er tilbageholdende med at genoplive vampyrjægeren, skriver The Sun.

»Når du genskaber noget, er oplevelsen ikke lige så god som originalen, selv om produktet er lige så godt. Du har allerede oplevet det, og en del af det, der gjorde det godt, var, at du oplevede det for første gang. Man skal opfylde forventningerne og tilpasse sig klimaet, hvilket ikke er nemt«, sagde Whedon i 2017 ifølge The Sun.

Endnu vides der ikke så meget om, hvordan han vil forny serien, så den kan blive populær i 20'erne, men hovedpersonen bliver angiveligt en sort pige denne gang, og hele castet vil være ukendte og uprøvede skuespillere.

Buffy-franchisen startede med en film i 1992, hvor det var Kristy Swanson, der besatte titelrollen. Men figuren blev først udødeliggjort i tv-serien, hvor Sarah Michelle Gellar blev synonym med Buffy.

Serien bød ikke kun på sjov og uhygge, men behandlede også samfundsproblemer og personlige kriser. Således havde den en af de mest hjerteskærende scener nogensinde for en amerikansk serie, da Buffy fandt sin mor død i deres hjem.