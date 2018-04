Heidi fortæller nu om, hvad der er sket siden aftenens afsnit, hvor hun og Dennis gik fra hinanden.

Normalt er Heidi fra ‘Besat af Bad Boys’ en glad og energisk pige, men i aftenens afsnit fik vi hende at se fra en ny side. Der kom nemlig knas i forholdet mellem hende og kæresten Dennis, da han flere gange ikke dukker op til aftaler eller svarer tilbage på beskeder. Blandt andet er der en hel uge, hvor Heidi ikke hører tilbage fra ham.

Til slut fortæller en berørt Heidi i afsnittet, at hun har valgt at gå fra Dennis. Heidi ønskede ikke at forholdet skulle slutte, men hun kunne ikke bære at gå og være ked af det hele tiden, og hun kunne mærke, at alt hendes energi blev suget ud. Derfor afsluttede hun forholdet.

Aftenens afsnit blev optaget i slutningen af november, og der er derfor nu gået fire måneder siden bruddet mellem Heidi og Dennis. Det betyder dog ikke, at deres situation er ændret:

»Dennis og jeg har ikke fundet sammen igen. Det er et overstået kapitel med os to, for det fungerer bare ikke med os. Vi prøvede, og som man kan se i programmet, gik det ikke så godt. Vi har heller ikke set hinanden siden, vi gik fra hinanden, men det er ikke, fordi vi hader hinanden eller noget, så hvis vi møder hinanden ude i byen en dag, så vil vi da altid sige hej og snakke sammen. Der er ingen bad feelings mellem os, det har der aldrig været,« fortæller Heidi til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Jeg tænker heller ikke, at Dennis og jeg finder sammen igen i fremtiden. Så skulle der ske et mirakel, vil jeg sige. Jeg er videre i mit liv nu, og Dennis og jeg er for meget yin og yang til, at et forhold kan fungere. Det er Amager-typen og en pige fra Nordsjælland. Dennis er en super sød fyr, men vi er bare fra to forskellige verdener, og der er nogle ting, jeg ikke kan acceptere, selvom jeg egentlig synes, at jeg er ret large. Folk skal jo have lov at være dem selv og ikke blive lavet om, men jeg synes, man skal værdsætte hinanden noget mere, end det var tilfældet med Dennis og jeg.«

Heidi fortæller, at hun ikke har fundet en ny fyr siden Dennis, så i øjeblikket nyder hun singlelivet og går på dates, indtil hun finder en ny bad boy, der er den rette for hende.

