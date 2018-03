Tirsdag kunne BT fortælle, at 'Badehotellets' næste sæson bliver uden Rosalinde Mynster.

Både TV 2 og manuskriptforfatterne har stor forståelse for, at hovedrollen i den folkekære tv-serie, stuepigen Fie, nu siger farvel og tak.

»Vi har igennem de sidste fem sæsoner nydt at besøge 'Badehotellet', hvor vores alle sammens Fie har taget imod både seere og gæster. Stor tak til Rosalinde for hendes fine portræt af ’Fie’,« siger TV 2s dramachef, Katrine Vogelsang i en skriftlig kommentar.

Manuskriptforfatterne Stig Thorsboe og Hanna Lundblad er allerede langt i skriveprocessen, og det er planen, at optagelserne af den nye sæson begynder til sommer. Der kommer til at ske noget nyt i serien, afslører de.

»Fem år er lang tid for en ung skuespiller. Vi har været rigtig glade for samarbejdet, og det har været en fornøjelse at se både hende og den karakter, hun spiller, vokse gennem de fem sæsoner. Nu er det tid for både Rosalinde og for Fie at komme videre. Sidstnævnte flyttede som bekendt i sidste afsnit til Newcastle. Det skønne ved Badehotellet er, at det er et ensemble-spil, men det er jo samtidig et hotel. Når nogen rejser, flytter nye ind. Vi glæder os til at vende tilbage i sæson 6, hvor handlingen springer frem til sommeren 1939. Det bliver et gensyn med langt de fleste, og nye unge ansigter vil komme til,« siger de i en fælles udtalelse til BT.