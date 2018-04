Bølgerne gik højt mellem Amalie og Lasse i aftenens 'Besat af Bad Boys'-afsnit, og hvordan er deres forhold i dag?

Bølgerne gik højt mellem Lasse og Amalie i aftenens sæsonafslutning på ‘Besat af Bad Boys’ på TV3. Amalie blev bedt om at have det, som hun så ud, hvilket – ifølge Lasse – var som en fucking fed hval. Spørgsmålet er nu, hvordan det tidligere par har det med hinanden i dag.

»Lasse shinede virkelig med sin fantastiske personlighed. Vi har ikke haft kontakt til hinanden for nylig, men han kontaktede mig, da de første reklamer blev vist på skærmen, og så lavede vi lidt sjov med det. Det endte dog hurtigt, da han – som man jo så fint ser i aften – ikke kan lade være at komme med sine dumsmarte og åndssvage kommentarer,« fortæller Amalie til Realityportalen.dk.

Efter at Lasse og Amalie gik fra hinanden, har Amalie fået øjnene op for, at der er andet i livet end bad boys.

»Jeg har virkelig fået øjnene op for, hvad jeg i hvert fald IKKE ønsker i en mand efter bruddet mellem os. Hold nu op, hvor har jeg følt mig fri efterfølgende. Jeg har virkelig nydt at kunne gøre præcis, hvad jeg vil, uden at en eller anden opblæst nar skal tro, at han kan bestemme over mig. Ingen bad boys til mig,« siger Amalie.

Ny kæreste

Amalie er også kommet ovenpå igen. Hun har nemlig fundet sig en ny kæreste.

»Han hedder Julian, og han er selvstændig entreprenør. Jeg fandt ham efter et interview i februar, og han er alt dét, jeg har ledt efter og savnet, men som faktisk ikke har en eneste tatovering eller er en fuckboy. Han har styr på sit shit, og så kan han sætte mig på plads,« fortæller Amalie og slår desuden fast:

»En rigtig mand finder du ikke i en bad boy. De har en udløbsdato, og så knalder de fleste desuden til højre og venstre.«

Hendes nye kæreste har heller ikke sagt noget til, at hendes datingliv i de seneste uger har været vist på skærmen. Han har dog ikke selv set med.

»Julian har ikke fulgt med i programmet, da han måske ikke helt synes, at det er ligeså fedt, som jeg gør. Men han vidste det fra starten af, og han har ikke noget problem med min medvirken, at folk kan genkende mig eller alt snakken omkring programmet,« siger Amalie.

Du kan se et billede af Amalie og Julian herunder:



Foto: Privat Foto: Privat

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.