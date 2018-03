For 19 år siden bevægede skuespillerne Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen alle unge i landet med komedien ‘Kærlighed ved første hik’. Nu skal to unge skuespiltalenter se, om de kan gøre dem kunsten efter i en musical baseret på den filmklassikeren.

Hik, hik, hik.

Sådan lød det, da Viktor for første gang fik tillokket sig et kys fra den unge smukke Anja.

Lige siden har danskerne trofast fulgt med i den ene film efter den anden, der fortalte historien om Anja og Viktors parforhold, som udviklede sig til et ægteskab med barn.

Til efteråret bliver filmserien til en musical, hvor publikum vil opleve to gange Anja & Viktor.

Jeg synes jo specielt, at den første film er lidt af en klassiker Nicolai Jensen

For selvom Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen vender tilbage til deres faste roller, så kommer Anna Clara Sachs Leschly og Nicolai Jensen til at spille den yngre version af det populære par.

»Det bliver vildt sjovt, og det er nogle virkelige dygtige mennesker, vi har med at gøre, så jeg er sikker på, at det nok skal blive skidegodt,« fortæller 27-årige Nicolai Jensen.

Han er virkelig glad for sin rolle, som han har vokset op med at se på skærmene år efter år.

»Jeg synes jo specielt, at den første film er lidt af en klassiker. Jeg kan huske, hvor populær den var, da den udkom. Hele serien er bare indbegrebet af danskhed med virkelig god humor og virkelig gode skuespillere,« forklarer 'den unge Viktor'.

Anna Clara Sachs Leschly på 23 år er enig, hun har også fulgt med i serien, der indtil videre er blevet til fem film, hvor yndlingskarakteren også er den, hun til september får lov at spille.



»Jeg er kæmpe fan af Anja, men det er fordi, når jeg tænker tilbage på, da jeg var lille og så hende på tv ... der var hun jo bare idolet,« fortæller skuespillerinden, der også kan se lidt af sig selv i 3.g’eren Anja:



»Jeg kan virkelig godt relatere til det at være en ung pige, og alting sker for første gang, og nok også det med at falde for den fjollede og fjogede frem for ham med den dyre bil.«

Det er faktisk ikke første gang, at Anna Clara Sachs Leschly skal spille en af Sofie Lassen-Kahlkes roller.



Hun har nemlig også spillet den erfarne skuespillers yngre jeg i ‘Askepop - The Movie’. Og så har hun ligesom Lassen-Kahlke spillet karakteren Stella i en julefilm om Krummerne.



»På en eller anden måde bliver vi ved med at krydse veje. Jeg håber, at jeg en dag også kan stå på egne ben uden at have brug for Sofie,« griner Anna Clara Sachs Leschly.