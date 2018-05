Anna Due vil helst ikke sættes i bås med programmets andre piger, som ifølge hende ændrer karakter foran kameraet.

Hver torsdag kan man se den nyeste sæson af ‘Dagens Mand’, hvor blandt andet Anna Due er i panelet af piger, der håber på at møde drømmefyren. At man kan se den tidligere ‘Paradise’-babe i programmet undrer dog mange af hendes følgere.

»Der er nogle, som har spurgt hvorfor jeg er med igen, når jeg for et år siden kom med denne udtalelse: “Det er pinligt, at jeg har været med”! Men altså, programmet blev filmet for halvandet år siden, men bliver først vist nu, hvilket er pisse irriterende. For det første, så stylede de mig så grimt, altså jeg ved ikke, hvad jeg ligner! Derudover bryder jeg mig bare ikke om at stå i et panel sammen med nogle semi-onde-piger, dem vil jeg helst ikke sættes i bås med,« skriver Anna Due på sin blog og fortsætter:

»Ikke misforstå mig, pigerne var søde – men når kameraet blev tændt, så ændrede de karakter for at … ja, jeg ved ikke? Måske for at blive husket? I don’t know, nogle af dem var i hvert fald ikke søde ved fyrene, og det gjorde ondt i maven på mig, når de var grimme ved dem. Fint, man siger sin mening, det er det programmet går ud på – men alt med måde ikke? Jeg har heldigvis god samvittighed, for jeg var sød ved drengene. Men seriøst, der kommer snart det pinligste afsnit – jeg tror slet ikke, at jeg tør at se det.«

Anna Due påpeger, at hun selv har god samvittighed og var sød overfor fyrene, men til gengæld er der åbenbart god grund til at glæde sig, for ifølge den tidligere paradiso kommer der snart det pinligste afsnit.

