Realitybaben overvejer stærkt, om hun skal tage skridtet og få et donorbarn.

I sidste uges afsnit af ‘Forsidefruer’ fortalte Amalie Szigethy, at hun er meget skruk og gerne vil have et barn mere. Hun fortalte også, at det ikke betyder noget, hvis det bliver en ups’er, da hun inderligt ønsker et barn – koste, hvad det koste vil.

Den 26-årige reality-babe har også tidligere fortalt til Realityportalen.dk, at hun gerne vil have tre børn i alt, og at hun gerne skal nå det, inden hun fylder 35 år. Desværre mangler hun lige en mand at få børnene med.

Nu tyder det dog på, at Amalie har fundet en anden mulig løsning, så hun snart kan blive mor til to. Amalie overvejer nemlig stærkt, om hun skal få et donorbarn.

I aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ er hun derfor gået igang med den helt store research:

»Enlige mødre har det aller nemmest. Det har de. Der er ikke en at skændes med, der er ikke nogen, man skal blive enige om tingene med. For det andet, så går alle alligevel også fra hinanden. Derfor så er det der med at være alene om et barn meget meget nemmere,« lyder det fra Amalie i afsnittet, der også fortæller om, hvilken donor hun godt kunne tænke sig, hvis projekt-donorbarn bliver aktuelt:

»Hvis det er, at jeg gerne vil have et donorbarn, så leder jeg efter en donor, der ligner mig. Det, jeg går efter, er de grønne/blå øjne, han må gerne have markerede øjenbryn og øjenvipper, han må gerne have mørkt hår, han skal have god uddannelse, komme fra en god familie, være intelligent, og så skal han være mellemhøj – omkring 185 centimeter høj,« forklarer Amalie.

