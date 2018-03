Der blev skruet gevaldigt op for dramatikken i tredje afsnit af DR’s ”Liberty”-serie. Alle er i problemer, og det lille skandinaviske mikrokosmos i det sorte Afrika er i opløsning.

Den ydre dramatik tog over i tredje afsnit af DR’s søndagssatsning 'Liberty', og det på bekostning af den indre kerne i Jacob Ejersbos roman, der handler om forholdet mellem sort og hvid kultur, om den unge afrikanske mands drøm om et liv i velstand i Europa, og den unge danske mands søgen mod friheden i det sorte Afrika.

Den væsentlige essens i originalen er det endnu ikke rigtigt lykkedes for manuskriptforfatter Asger Leth eller episodeforfatter Morten Pape at ramme. Spørgsmålet er, om det ikke snart er ved at være for sent. For lige så stærkt de personlige kriser beskrives, lige så lidt er der fokus på den indre fortælling om ungdomsdrømme, nykolonialisme og hvem, der egentlig snyder hvem.

Jo, jo vi får at vide, at den lækre barpige, Rachel, slet ikke er interesseret i Christian, men kun vil knalde ham for ’pengene i den hvide mands lomme’, og vi får placeret den utro Kirsten som den barmhjertige samaritan, når hun suger slangegiften ud af den afrikanske arbejders ben og snart får alle landsbyens syge på besøg i sit nye hjem på blomsterfarmen.

Og jo, vi får også beskrevet hvordan det korrupte politi arbejder, når de skal løse en umiddelbart ukompliceret sag.

Det er ligesom bare ikke helt nok. ”Liberty” fungerer upåklageligt som underholdende søndagsdrama i den bedste sendetid, men den har altså endnu til gode at få rigtigt fat i de dybere lag af Ejersbos fortælling.

Hvad 'Liberty' til gengæld gør ganske fremragende, er at sætte fokus på de personlige historier. I tredje afsnit især på svenske Jonas’ totale sammenbrud og deroute, der efterlader hans danske kone, Katrina, uden en krone på lommen og et sted at bo.

Og på Carsten Bjørnlunds Niels, der helt som forventet kom til at spille en hovedrolle i aftenens afsnit. Han er i opløsning over at være blevet forladt af Kirsten, og kan slet ikke styre den utæmmelige teenagesøn, der pjækker fra skole og drikker sig i hegnet med sine nye afrikanske venner.

Få kan med Bjørnlunds troværdighed spille en desperat mand, hvis liv er ved at gå op i limingen. Hans præstation er stærk og vedkommende, men rider uvægerligt også på skuldrene af en på mange måder ganske lignende karakter i 'Arvingerne'.

Marcus er også på røven. Hans finske bolleveninde Tika’s mand har opdaget affæren, og hun er på vej hjem til Finland, hans afrikanske bolleveninde lukker for det varme vand, nu da pengestrømmen fra de rige skandinaver synes at være stoppet.

For at det ikke skal være løgn, anklages han også for mord, men Marcus ser et lys forenden af tunnelen og ser en mulighed for at åbne en natklub sammen med Christian, som ganske vist lige skal have mulighed for at blive i Tanzania. Mens alle andre tilsyneladende har kurs direkte mod afgrunden, så er det måske i overleveren Marcus, at vi skal finde det sidste lille håb for fremtiden.

Vil man sidde og lede efter petitesser at sætte en kritisk finger på, så er det stadig svært af forlige sig med, at Sofie Gråbøls Kirsten åbenbart er kommet sig meget hurtigt over tabet af sin spæde datter, og på rekordfart har fundet sig til rette på Kilimanjaro hos den ellers notoriske skørtejæger, Leon, blomsterkongen fra Kilimanjaro.

Hun fremstår som en mærkelig overfladisk skildret karakter, som selv ikke Sofie Gråbøls troværdige spil i rollen kan redde. Desuden er det også bare en anelse utroværdigt, at der skulle være et direkte fly fra den lille lokale lufthavn i Moshi til København dengang i 80’erne, men der kan jeg naturligvis tage fejl.

Man er stadig godt underholdt med 'Liberty', der fungerer fint som velkomponeret søndagsunderholdning for det store publikum, men her midtvejs må man nok erkende, at serien ikke stikker meget dybere end det.

'Liberty', DR-drama, søndag aften, DR 1