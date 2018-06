Der er ingen tvivl om, at særligt én af de to vindere, har haft stor indvirkning på, at parret løb med sejren på 'Paradise'.

Det var juryen, bestående af Mathias, Tobey, Jonas, Fie, Nicolaj, Trine og Elina, der afgjorde, at det var Lenny og Tine, der endte med at vinde ‘Paradise Hotel’. Lenny og Tine fik stemmer fra alle på nær Trine og Elina, der stemte på Isac og Nadja.

Nu fortæller jurymedlemmerne, hvorfor de stemte, som de gjorde, så Lenny og Tine endte med at løbe med sejren, og vi kan godt afsløre, at Lenny er den, der har været stemmesluger af de to finalister.

Mathias:

Lenny smed Mathias ud, men det stoppede ikke Mr. Paradise fra alligevel at give sin stemme til Lenny og Tine.

Lenny havde fortjent det. Jeg vidste godt, at Lenny ville smide mig ud, og han ville det så gerne. Jeg har hele tiden sagt, at jeg var det største menneske herinde, og det viser jeg gang på gang. Jeg er 100% den største, siger Mathias.

Fie:

Lenny smed Fie ud, og Fie var knust. Da hun kom tilbage i juryen, var hun stadig langt fra kommet over, at det var Lenny, der var skyld i hendes ‘Paradise’-exit, men hun viste sig overraskende nok alligevel at stemme på ham og Tine som vindere.

– Jeg vælger at stemme på Lenny, for på trods af, at han smed mig ud, så synes jeg, han er den, der har spillet spillet bedst. Han har taget nogle hårde beslutninger, selvom han blev upopulær; han er den, der har spillet bedst, så på trods af vores personlige issues, er han en værdig vinder.

Jonas:

Jonas var én af Lennys tætteste, og han var ‘Paradise’-kærester med Tine, men han var samtidig også Nadjas partner gennem stort set hele sæsonen. Det var derfor ikke helt til at vide, hvem han så som vindere.

– Jeg havde lyst til at stemme på Nadja, men jeg kunne ikke lade Isac vinde, fortæller Jonas.

Tobey:

Tobey fik lov at føle Lennys vrede, da hans flirt med Nadja på et tidspunkt gik over Lennys grænse. Det var derfor ikke til at vide, hvem hans stemme ville gå til.

– Jeg stemmer med hjertet, og så stemmer jeg på den, jeg synes har spillet spillet bedst. Jeg synes virkelig, at Lenny fortjente at vinde denne her sæson, siger Tobey.

Nicolaj:

Nicolajs stemme var uden betydning, da Tine og Lenny allerede havde vundet på tidspunktet, hvor han skulle stemme.

– Jeg stemte på Lenny og Tine, fordi Lenny var den, der havde spillet spillet bedst, siger Nicolaj.

