Mathilde Beuschaus far, Martin, taler nu ud om familiens beslutning om at trække sig fra 'Årgang 0' tilbage i 2007.

I 2007 sagde vi farvel til Mathilde Beuschau og hendes familie i ‘Årgang 0’ til stor sorg for de mange seere. Nu skriver kalenderen 2018, og Mathilde fylder 18 år i dag.

Der er derfor sket en hel del i Mathildes liv, siden hun medvirkede i det populære TV 2-program. Sidste år stod hun frem i et eksklusivt interview til Realityportalen.dk, hvor hun fortalte, hvordan hun har det i dag. Sidenhen er der dog sket flere ting i Mathildes liv. Blandt andet er hun flyttet hjemmefra og ind hos kæresten Nick.

Vi har dog ikke hørt meget fra Mathildes forældre, Martin og Louise, siden de valgte at trække sig fra programmet tilbage i 2007. Nu åbner Martin dog op for, hvordan de har det med beslutningen i dag:

»Grunden til, at vi valgte at hoppe ud af programmet, var, at det blev sådan en enorm succes. Altså vi fik så meget mediebevågenhed. Som konkret eksempel – hvis vi for eksempel var nede at handle, så kom folk hen og sagde: “Hej Mathilde” og talte til hende, som om de kendte hende. I starten var det meget sødt, at nogen syntes, at vi var en familie, de kunne spejle sig i, men det der med at adressere vores børn, det begyndte at blive lidt underligt,« fortæller Martin til TV 2 og fortsætter:

»Den dag i dag bliver vi stadigvæk genkendt. Jeg kan godt forstå, at man kommer tæt på, og at man får et tilhørsforhold, så derfor tror folk, at de kender os. Det gør de bare ikke. Vi fortryder ikke, at vi var med i programmet. Men vi fortryder heller ikke, at vi forlod det. Sådan tror jeg, at jeg vil sige det. Men når vi kigger tilbage her ti år efter, så er det meste af det faktisk positivt.«

»Vi kunne ikke finde os selv«

Mathilde og Martin var desuden i ‘Go Aften Danmark’ på TV 2 i aftes, hvor Martin også kunne fortælle mere om familiens beslutning om at trække sig:

»Vi valgte, at det blev for meget. Vi kunne ikke finde os selv i det. Når man starter sådan et projekt, som for det første ikke rigtig var lavet før, så havde vi derfor ikke rigtig mulighed for at vide, hvad det kunne resultere i, når man meldte sig til sådan et program,« forklarede Martin i ‘Go aften Danmark’, men fortsatte så:

»Fra mit synspunkt så har det gode jo helt klart været det med historikken. Det er sjovt, at vi kan kigge tilbage. At vi havde mulighed for, at et kamerahold har filmet os i forskellige situationer og se børnene vokse op, det er jo bare sjovt at have på video. Det har jo helt klart været sjovt. Og selvom jeg ikke fortryder, at vi trak os, så kunne det da have været sjovt at have haft hele forløbet, for det historiske perspektiv er jo fedt.«

Se videoen nedenfor, hvor Martin fortæller om programmet og familiens beslutning:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.