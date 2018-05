En stor del af salen udvandrede under mandagens gallapremiere i Cannes på Lars von Triers nyeste film 'The House that Jack Built', og flere har kaldt filmen en af de mest ubehagelige filmoplevelser nogensinde.

Den kritik tager Peter Aalbæk Jensen, mangeårig samarbejdspartner med Trier og en af filmens producere, dog ikke så voldsomt tungt. Tværtimod.

»Nu har jeg arbejdet med Trier i omkring 30 år, og der har altid været voldsomme reaktioner på hans film. På 'Antichrist' havde vi folk, der besvimede og blev båret ud. Der er tumult under en Trier-film, og hvis vi ikke ønskede det, ville vi nok lavede 'Far til fire' i stedet,« siger Peter Aalbæk Jensen.

'The House that Jack Built' har skuespilleren Matt Dillon i hovedrollen som seriemorderen Jack, der behandler sine mange mord som kunstværker, og ifølge Peter Aalbæk Jensen er det faktisk en succes, at folk har så voldsomme reaktioner på filmen, som blev vist første gang mandag aften på filmfestivalen i Cannes.

»Er du tosset mand? Vi kan ikke undvære det, for dem, der udvandrer, gør det typisk, fordi de får fysiske reaktioner og får det dårligt af en Trier film, og de reaktioner genererer lige så mange modsatartede reaktioner, Det er essentielt for Triers karriere, det er skandalen, virakken og tumulten. Det værste, der kunne ske, var, at alle klappede lykkeligt. Så var vi for alvor fucked,« siger Peter Aalbæk Jensen.

Udover filmens generelle brutalitet har 'The House that Jack Built' allerede været genstand for kritik inden premieren, fordi den i en #MeToo-tid viser en seriemorder, der slår kvinder på stribe ihjel og behandler det som kunst. Heller ikke dén kritik er noget, der går under huden på Aalbæk, som påpeger, at også Triers tidligere film er blevet udskældt for sit kvindesyn.

»Seriemordere har en tendens til at kaste sig over kvinder, og der kan Lars von Trier ikke gøre hverken til eller fra. I 'Breaking the Waves' blev der holdt møder med 3.000 feminister i Sverige om kvindesynet i filmen. Det er en del af hans DNA at skabe polemik, for guds skyld, det ville være en fiasko, hvis der ikke var voldsomme reaktioner,« lyder det fra produceren og tilføjer, at seriemorderen Jack også får sin straf i filmen.

»Jeg skal hilse og sige, at manden får sin velfortjente straf i filmen, så hvis nogen mener, vi drenge altid slipper godt fra det, så gælder det ikke her. Der er en regning, der skal betales for os mænd, og det er en voldsom tematik i filmen,« siger Peter Aalbæk Jensen.

Tirsdag formiddag er de første anmeldelser landet, og her danner sig et billede af, at anmelderkorpset ikke just er ved at vælte bagover af begejstring for Triers seneste værk. The Guardian giver filmen to stjerner og anmelder Peter Bradshaw bemærker, at filmen »er en prøvelse i grusomhed og kedsommelighed.«

Også The Telegraph kvitterer med to stjerner, og Variety's anmelder Owen Gleiberman mener, at filmens hovedkarakter Jack er så voldsom en psykopat, at man som seer simpelthen ikke kan andet end at tage afstand fra ham. Hos norske Dagbladet er anmelder Inger Merete Hobbelstad dog en anelse mere begejstret, og selvom hun proklamerer, at hun aldrig skal se filmen igen, kalder hun samtidig Trier 'et slags geni' og roser filmen for sine smukke billeder.

I bund og grund er anmeldernes vurdering dog fuldkommen ligemeget, mener Peter Aalbæk Jensen.

»En inkarneret von Trier-fan er fuldstændig ligeglad med anmeldelserne, og den fanskare han har verden over, forholder sig ikke til det. Jeg har ikke lavet en film med Trier, fra 'Dancer in the Dark' til 'Antichrist', uden anmelderne har været i modsatte verdenshjørner,« siger han og tilføjer:

»Det er derfor, vi skal hylde ham, for det er så uddansk at være ekstrem, og det er sjældent, at nogen har nosser til at være sin egne og give fanden i, hvad andre mener.«