Reality-programmet 'First dates' er godt i gang med at blive et hit i hele verden, og konceptet er i hvert fald også noget, som alle kan forstå: To personer, der aldrig har mødt hinanden før, bliver sat sammen på en restaurant, og skal lære hinanden at kende over en god middag.

Efter maden bliver de interviewet og spurgt, om de vil ses igen, og så kan man enten glæde sig over, at et nyt par er i støbeskeen, eller krumme tæer over to menneskers forfærdelige aften.

Nick og Libby deltog for nylig i den australske udgave af programmet, og deres oplevelse må i dén grad siges at høre til i den forfærdelige ende.

I et klip, der er gået viralt på Twitter, har de indledningsvist verdens mest indebrændte samtale om, hvorvidt kvinden, Libby, skal betale for sine egne drinks. Det kan hverken hun eller tjenerinden se det rimelige i, men deres passivt-aggressive angreb på Nick preller fuldstændigt af.

Men det bliver værre endnu.

Looooool First Dates Australia.



Her face when he said she should pay for her own drinks pic.twitter.com/DDd47b5azS — SVO (@MidKnightGaz) July 15, 2018

Nick gennemtrumfer, at de hver især betaler for sig selv, men da han så skal klare sin del, er tegnebogen forsvundet.

Med nul sympati hos sin date får han intet tilbud om, at hun kan lægge ud, og efter at have tilbudt at vaske op i køkkenet, må han lægge sin smartphone i pant hos restauranten, indtil han får hentet sine penge.

Skidt date - fabelagtig underholdning for os andre. Men hvem holder du med?