»Der er rigtig mange af de unge mennesker, som stadig gør det her uorganiseret. De sidder i en kælder eller på deres værelse og spiller med nogle kammerater.«

Sådan lyder ordene fra Venstres idrætsordfører, Stén Knuth. Han har haft en mission gennem de sidste to år, og det munder sig nu ud i en strategi. En esportsstrategi.

Ja, den er god nok. Esport er nået til Folketinget.

Esport er i dag en af Danmarks største sportsgrene med 736.000 aktive udøvere og er særligt populær blandt de 13-19-årige. I den aldersgruppe sidder 96 procent af drengene foran computeren, mens tallet hedder 70 procent af pigerne.

Men nu skal Counter-Strike, FIFA, Fortnite og alle de andre spil i højere grad ud af værelserne og i stedet ind i foreningerne og på skoleskemaet. Det mener Venstre, der søndag har offentliggjort et esportsudspil som det første parti i Folketinget.

»Rigtig mange af de unge mennesker er ikke i en forening, så vi vil gerne skabe en ramme, der gør, at flere søger over i en forening, hvor de bliver dannet,« siger Stén Knuth til B.T. og fortsætter:

»Vi vil også gerne have, at folkeskolen, efterskoler og ungdomsuddannelser tager det her til sig. Det gør de også mere og mere, fordi de kan se, at de unge – ud over at være voldsomt optaget af det – også får noget godt ud af det.«

Her kigger Venstre i høj grad på det landsdækkende forbund Esport Danmark.

Danmark udmærker sig særligt på Counter-Strike, hvor de danske storhold Astralis (billedet) og Heroic er en del af den absolutte verdenselite. Foto: Cooper Neill Vis mere Danmark udmærker sig særligt på Counter-Strike, hvor de danske storhold Astralis (billedet) og Heroic er en del af den absolutte verdenselite. Foto: Cooper Neill

»De kan hjælpe med at få stablet de her foreninger på benene, så vi får nogle bestyrelser og nogle dygtige trænere og leder. På den måde kan de unge mennesker finde ud af, at det ikke er normalt at sidde og spytte, bande og slå på en computer et eller andet sted.«

Men hvorfor skal Folketinget blande sig i unge, der spiller computer?

»Vi skal heller ikke blande os i, hvad der foregår i en forening eller på en skole, men vi vil gerne skabe en ramme for, at flere kan komme over i de miljøer i stedet og blive dannet.«

Der er jo nok nogle, der vil sætte spørgsmålstegn ved, om de unge ikke spiller nok computer. Hvorfor skal det ligefrem også på skoleskemaet nu?

»Det handler for det første om de kompetencer, de får. De unge mennesker får rigtig meget ud af esport i forhold til samarbejde, kommunikation, strategi og fokusering. Det er det, sport kan give, og det er ikke anderledes for esport,« siger Stén Knuth og fortsætter:

»Folkeskolen skal også skal kende til, hvad esport egentlig er for noget. For der er stadigvæk mange lærere, der siger det, du siger. 'Skal man have skydespil på folkeskoleprogrammet?' Men der er masser af god læring til de unge mennesker. Selv mine egne unger er blevet enormt dygtige til at snakke engelsk, fordi de bruger tid på det.«

Hvorfor sker det her nu?

»Fordi det er i kraftig vækst, og vi synes, at vi som moderne parti skal prøve at tage nogle af de goder, som esport kan give, og udnytte det for den fremtid, der kommer.«

Hvorfor er det lige jer i Venstre, der kommer med det her?

»Det er, fordi Venstre har mig. Haha. Det er ikke, fordi jeg skal stikke snuden i vejret i forhold til mine 178 andre kollegaer. Men jeg kunne se for to år siden, at der er et vildt potentiale, og jeg var overrasket over, hvor godt fat det havde i de unge. Det skal vi prøve at få noget mere ud af,« tænkte jeg.

»Jeg har også måttet omvende Bertel Haarder og Hans-Christian Schmidt, der startede med at sige, at det bliver over deres lig. Men de er der i dag. Og formanden for kulturudvalget, Hans-Christian Schmidt – min egen mand – han siger, at det her er fremtiden,« fortæller Stén Knuth.

Venstres nye esportspolitik betyder blandt andet, at man vil arbejde for at få esport som valgfag i skolerne, ligesom esport skal inkorporeres i lærer- og pædagoguddannelser.

Partiet vil blandt andet også have oprettet et elitespor for gaming i Team Danmark-regi.