Som ung og talentfuld sportsudøver, der træder ind på den professionelle scene, er der mange nye ting at forholde sig til.

Ét af dem er hadbeskeder og dødstrusler. Noget, som den 18-årige danske Counter-Strike-stjerne Martin 'stavn' Lund fra Heroic kender til.

Som flere andre professionelle udøvere går han nemlig heller ikke fri for en indbakke på de sociale medier, som er proppet med had og tilsvininger fra personer, der oddser på deres kampe.

»Jeg startede ud fra en meget tidlig alder, hvor jeg fra begyndelsen oplevede det. På det tidspunkt er man meget: 'Nå, der findes rent faktisk folk, der skriver sådan noget til én',« fortæller 'stavn', der for nylig blev rangeret som den 12. bedste Counter-Strike-spiller i verden.

»Men på et tidspunkt bliver man bare nødt til at komme derhen, hvor man simpelthen bare griner ad det. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at håndtere det.«

Som tennisspilleren Mikael Torpegaard har oplevet og fortalt til B.T., så er det for Martin Lund også oftest efter en kamp, at beskederne tikker ind.

Og det er som regel vrede folk, der har tabt penge på at oddse, der skriver.

»Hvis jeg for eksempel har spillet dårligt, så skriver folk tit en privat besked til mig og kommer med dødstrusler, og det er mit indtryk, at det sikkert er, fordi de har spillet på kampen og tabt.«

Det er beskeder som denne, der ofte lander i Martin Lunds indbakke efter en kamp.

»Der kan så også være situationer, hvor de dagen efter – efter en anden kamp – skriver undskyld, fordi de så måske har vundet nogle penge.«

I Counter-Strikes-stjernernes internationale spillerforening, CSPPA, er man opmærksom på problematikken. Det fortæller foreningens danske direktør, Mads Øland, til B.T.

»Det er voldsomt, og selvom spillerne ser ud til at vænne sig til det, så er det specielt et problem, når folk går efter ens person. Det sker ofte, og det er helt bestemt en problemstilling, der er i den her sport, og som vi gerne vil gøre noget ved.«

Mads Øland fortæller, hvordan spillerforeninger på tværs af sportsgrene verden over – herunder også i eksempelvis Premier League – i disse uger diskuterer, hvordan man får gjort ved de mange hadbeskeder og dødstrusler, der lander i sportsudøvernes indbakker.

De kan også godt blive personlige og skrive grimme ting om mig, og hvordan jeg ser ud. Martin 'stavn' Lund

»Der må laves nogle regler for det på de sociale medier. Det kan ikke nytte noget, at det hele bare slipper igennem, fordi det hedder 'sociale medier'. De har også et ansvar. Det kigger mange spillerforeninger på lige nu, og der støtter vi klart op omkring, at man finder en måde at råbe de ansvarlige op på.«

I Martin 'stavn' Lunds tilfælde kommer de mange beskeder både på Facebook, Twitter og Instagram. Og selvom de kan se vidt forskellige ud, så er der ofte tale om tilsvininger mod hans præstationer, ham selv eller hans familie.

»Det er meget forskelligt, hvad folk skriver, men mange truer og skriver om min familie, og de kan også godt blive personlige og skrive grimme ting om mig, og hvordan jeg ser ud. Jeg er jo ikke lige den største, og det kan de godt finde på at skrive noget grimt til.«

En sjælden gang imellem kan Martin Lund godt få lyst til at svare på de vrede spillere, der har kastet penge efter en Counter-Strike-kamp og tabt.

Martin 'stavn' Lund forklarer samtidig, at han langtfra er den eneste Counter-Strike-spiller, der modtager den ene dødstrussel efter den anden.

Blandt de professionelle er der faktisk ingen, der går fri.

»Det er 100 procent indforstået blandt os spillere, at hadbeskeder og dødstrusler ligesom er en del af det at være professionel Counter-Strike-spiller. Der er ikke nogen, der slipper for det.«

