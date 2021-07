Nicolai 'HUNDEN' Petersen er ikke længere træner for Heroic, som er Danmarks næsthøjest rangerede Counter-Strike-hold.

Ifølge en pressemeddelelse har den skandaleramte træner delt fortrolig og ømtålelig information fra holdets strategibog med en nøgleperson.

Det skulle være sket forud for en af verdens største Counter-Strike-turneringer IEM Cologne 2021, som løb af stablen tidligere på sommeren.

»Heroic er chokeret over Nicolais handlinger og er dybt triste over måden, han har ladet holdet i stikken på,« står der i meddelelsen, inden den fortsætter:

»I forhold til at bevare sportens integritet for fans og alle andre involverede er det nødvendigt at klargøre, at sådan en opførsel er uacceptabel og vil have alvorlige konsekvenser,« lyder det, hvor holdet også tilføjer, at »de er kede af måden, det hele skal slutte på«.

Heoric skriver ligeledes, at man har valgt at sagsøge den nu tidligere træner, og at der er en juridisk proces i gang, hvor flere personer er involveret.

Det danske hold anser handlingerne fra Nicolai 'HUNDEN' Petersen som et kontraktbrud, der på ingen måde kan accepteres.

Onsdag skrev den sagsøgte træner på Twitter, at der ikke var hold i de rygter, som Heroic nu selv har bekræftet. Han ønsker dog Heroic alt det bedste fremover.