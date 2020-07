Den danske Counter-Strike-stjerne Markus Kjærbye og organisationen North har valgt at gå hver til sit.

Det oplyser de på deres hjemmeside.

Markus Kjærbye valgte tilbage i maj at holde en pause fra computerskærmen på grund af helbredsproblemer i form af mavesmerter, åndedrætsbesvær og brystkramper, og nu er tiden i den danske organisation så endeligt forbi.

»Det er med tungt hjerte, at vi siger farvel til 'Kjaerbye'. Han er på sine bedste dage ikke kun en af ​​de bedste i verden, men også en god holdkammerat og en inspirerende kollega,« udtaler Christian Engell, Performance Manager i North.

Organisationen skriver videre, at den 22-årige stjerne har haft fokus på, hvad der er det bedste for ham, siden han valgte at tage en pause.

Hovedpersonen selv understreger samtidig, at han endnu ikke er klar til at komme tilbage på serveren, men at karrieren langt fra er forbi.

»Jeg har været virkelig glad for North, men det har også været en ujævn vej med mange ændringer, og jeg føler, at denne pause har fået mig til at se mere klart. I øjeblikket har jeg stadig brug for noget tid, men jeg ved, at jeg langt fra er færdig med Counter-Strike. Det er, hvad jeg ved, og jeg ser frem til mit næste eventyr,« siger han.

North understreger, at man gennem de sidste par måneder har været i tæt kontakt med sin helt store profil.

Det er i den forbindelse, at ledelsen og Kjærbyes lejr er kommet frem til at sige stop.

Markus Kjærbye vakte i januar 2018 stor opsigt, da han tog det 'forbudte' skifte fra Astralis til rivalerne fra North.